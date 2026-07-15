إسبانيا: مصرع 12 شخصًا من جنسيات أجنبية في حرائق الغابات بإقليم "الأندلس"

أعلنت السلطات الإسبانية أن 12 شخصا من الضحايا ال13 الذين لقوا حتفهم جراء حريق الغابات الذي اندلع في إقليم "الأندلس" جنوبي البلاد، يحملون جنسيات أجنبية.

وأضافت السلطات - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء - أن سبعة من الضحايا من المملكة المتحدة وثلاثة من بلجيكا وواحدا من كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.. مشيرة إلى أن آخر الضحايا هو مواطن إسباني.

وأشارت الشبكة إلى أنه تم إجلاء نحو 1500 شخص من منازلهم في مقاطعة "الميريا" الواقعة جنوب شرقي البلاد.. مضيفة أن الحريق الذي تم السيطرة عليه، دمر نحو سبعة آلاف هكتار من الأراضي.

يشار إلى أن إسبانيا قد شهدت موجات حر متكررة وشديدة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية.