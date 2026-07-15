بالضبطية قضائية .. تفتيش مفاجئ على وحدات الإسكان الاجتماعي في شبين الكوم

قامت لجنة الضبطية القضائية بمديرية الإسكان والمرافق بالمنوفية، اليوم، بشن حملة تفتيشية مفاجئة على وحدات الإسكان الاجتماعي بناحية "الماي" التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم.

واستهدفت اللجنة المرور الميداني للتأكد من شغل الوحدات السكنية بواسطة المستفيدين الأصليين بها، ورصد أي مخالفات تتعلق بالتصرف في الوحدات سواء بالبيع أو الإيجار، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه، شدد المهندس ماهر عبد المحسن، وكيل وزارة الإسكان، على فريق الضبطية القضائية بضرورة استمرار وتكثيف هذه الحملات بصفة دورية بنطاق المحافظة، لضمان إعادة الانضباط والتأكد التام من وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وتأتي هذه الحملة في إطار حرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه ضمن مشروع "سكن لكل المصريين"، وبناءً على توجيهات اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، وتعليمات المهندس ماهر عبد المحسن، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة.