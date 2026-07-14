قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين تتهم واشنطن بدفع الشرق الأوسط إلى حافة الهاوية.. وتحذر من تداعيات التصعيد
انفراجة جديدة.. الزمالك يغلق ملف يانيك فيريرا لدى فيفا.. وتقليص القضايا إلى 7
مجانا.. تردد القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم
نتنياهو محذرا إيران: الوضع سيكون مختلفا تماما وأكثر قوة حال تعرضنا للهجوم
قرار حظر قبول تحويلات 3 ثانوي للمدارس الدولية يثير الجدل | والأهالي يطالبون بتأجيله
لامين يامال يطارد إنجازا تاريخيا أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2026
إيمانهم رابط حي يجمع الكنيسة عبر الأجيال.. البابا تواضروس يستقبل عائلات "شهداء ليبيا"| صور
عودة التصعيد الأمريكي ضد إيران.. لماذا اتخذ ترامب هذا المسار؟
منتخب مصر يخوض 4 مباريات في تصفيات أمم أفريقيا 2027 خلال 16 يومًا
خبير لوائح يحذر تريزيجيه من التوقيع للرياض السعودي .. اعرف السبب
التعليم تعلن تقرير غرفة عمليات امتحانات الثانوية (النظام القديم) للديناميكا
إلزام المدارس الدولية بإعلان مصروفات العام الجديد بالزيادة القانونية..وإلغاء الهوم سكولينج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة بكالوريوس الحاسبات والمعلومات بنسبة نجاح 88%

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

اعتمد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، نتيجة مرحلة البكالوريوس بكلية الحاسبات والمعلومات للعام الجامعي 2025/2026، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 88%، وبلغ إجمالي عدد الخريجين 289 طالبًا وطالبة بمختلف أقسام الكلية. 

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا أن كلية الحاسبات والمعلومات تعد من الكليات التي تمثل ركيزة أساسية في دعم التحول الرقمي وبناء الكوادر المؤهلة في مجالات علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وخطط الدولة نحو الاقتصاد الرقمي.

وأضاف الدكتور أحمد القاصد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البرامج الأكاديمية والتطبيقية داخل الكلية، وتحديث المعامل والبنية التحتية التكنولوجية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي، بما يسهم في تخريج خريجين يمتلكون المهارات التقنية والعملية القادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن النتائج المتميزة التي تحققها الكلية تعكس جودة العملية التعليمية وجهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وحرص الطلاب على التميز والتفوق. 

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم لكليات القطاع التكنولوجي، وتعزيز الشراكات مع قطاع الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، بما يتيح للطلاب فرصًا أكبر للتدريب العملي والتأهيل لسوق العمل، ويعزز مكانة جامعة المنوفية في مجالات التحول الرقمي والابتكار.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حاتم محمد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، أن عدد الخريجين بلغ 289 طالبًا وطالبة، موزعين بواقع 173 طالبًا بقسم علوم الحاسب، و75 طالبًا بقسم تكنولوجيا المعلومات، و19 طالبًا بقسم نظم المعلومات، و19 طالبًا بقسم هندسة البرمجيات، وطالب واحد بقسم المعلوماتية الحيوية، بالإضافة إلى طالبين وفق اللائحة القديمة. 

وأضاف أن الطالبة ندى أسامة أحمد جاءت الأولى على قسم علوم الحاسب بنسبة 93% بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، والطالب عبد الرحمن طاهر فضل الله الأول على قسم تكنولوجيا المعلومات بنسبة 91% بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، والطالب أحمد عادل يحيى الأول على قسم نظم المعلومات بنسبة 81% بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، فيما حصلت الطالبة مريم أسامة شبل أحمد على المركز الأول بقسم هندسة البرمجيات بنسبة 89% بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

المنوفية جامعة المنوفية اعتماد نتيجة اخبار المنوفية اوائل الجامعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

مشغولات ذهبية

فقزة في أسعار الذهب الآن.. وعيار 24 يتجه نحو الـ 7000 آلاف

إسبانيا ضد فرنسا

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

أسعار الذهب اليوم

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026 في مصر

بيض الكوبرا

صور صادمة تشعل السوشيال ميديا.. العثور على عش كوبرا و30 بيضة في الإسكندرية

سعر الدولار

ارتفاع مفاجيء الدولار يقترب من 51 جنيها في البنوك اليوم الثلاثاء

صبري نخنوخ

قبل بدء الجلسة.. ننشر نص أقوال صبري نخنوخ في قضية اقتحام معرض سيارات التجمع

ترشيحاتنا

أجور بالملايين.. كم يتقاضى نجوم المسلسلات التركية في الحلقة الواحدة

أجور بالملايين.. كم يتقاضى نجوم المسلسلات التركية في الحلقة الواحدة؟

مسلسل House of the Dragon

تفاصيل الحلقة الرابعة من House of the Dragon

علي الحجار

علي الحجار يحيي حفلاً غنائياً بمهرجان الأوبرا الصيفي في الإسكندرية

بالصور

التوقيت الصيفي 2026.. تأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

التوقيت الصيفي2026
التوقيت الصيفي2026
التوقيت الصيفي2026

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو بانتظام؟.. تحذيرات لا تتجاهلها

فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام
فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام
فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24.. قائمة بكل الأوزان

سعر سبيكة ذهب 5 جرام
سعر سبيكة ذهب 5 جرام
سعر سبيكة ذهب 5 جرام

4 خطوات هامة.. كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف

كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف
كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف
كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف

فيديو

وقف محامية بسوهاج

وقف محامية بسبب الحجاب؟.. القصة الكاملة لأزمة محامية سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد