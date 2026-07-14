رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة بكالوريوس الحاسبات والمعلومات بنسبة نجاح 88%

اعتمد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، نتيجة مرحلة البكالوريوس بكلية الحاسبات والمعلومات للعام الجامعي 2025/2026، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 88%، وبلغ إجمالي عدد الخريجين 289 طالبًا وطالبة بمختلف أقسام الكلية.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا أن كلية الحاسبات والمعلومات تعد من الكليات التي تمثل ركيزة أساسية في دعم التحول الرقمي وبناء الكوادر المؤهلة في مجالات علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وخطط الدولة نحو الاقتصاد الرقمي.

وأضاف الدكتور أحمد القاصد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البرامج الأكاديمية والتطبيقية داخل الكلية، وتحديث المعامل والبنية التحتية التكنولوجية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي، بما يسهم في تخريج خريجين يمتلكون المهارات التقنية والعملية القادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن النتائج المتميزة التي تحققها الكلية تعكس جودة العملية التعليمية وجهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وحرص الطلاب على التميز والتفوق.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم لكليات القطاع التكنولوجي، وتعزيز الشراكات مع قطاع الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، بما يتيح للطلاب فرصًا أكبر للتدريب العملي والتأهيل لسوق العمل، ويعزز مكانة جامعة المنوفية في مجالات التحول الرقمي والابتكار.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حاتم محمد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، أن عدد الخريجين بلغ 289 طالبًا وطالبة، موزعين بواقع 173 طالبًا بقسم علوم الحاسب، و75 طالبًا بقسم تكنولوجيا المعلومات، و19 طالبًا بقسم نظم المعلومات، و19 طالبًا بقسم هندسة البرمجيات، وطالب واحد بقسم المعلوماتية الحيوية، بالإضافة إلى طالبين وفق اللائحة القديمة.

وأضاف أن الطالبة ندى أسامة أحمد جاءت الأولى على قسم علوم الحاسب بنسبة 93% بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، والطالب عبد الرحمن طاهر فضل الله الأول على قسم تكنولوجيا المعلومات بنسبة 91% بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، والطالب أحمد عادل يحيى الأول على قسم نظم المعلومات بنسبة 81% بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، فيما حصلت الطالبة مريم أسامة شبل أحمد على المركز الأول بقسم هندسة البرمجيات بنسبة 89% بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.