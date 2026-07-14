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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

في اجتماع محافظ المنوفية.. جدول زمني محدد للانتهاء من فحص جميع حالات المتغيرات المكانية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
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استكمل اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اجتماعه الدوري مع مديري إدارات الديوان العام، لمتابعة نسب ومؤشرات الأداء بعدد من ملفات العمل الحيوية، والوقوف على ما تم تنفيذه من تكليفات وتوصيات الاجتماع السابق، وذلك في إطار إحكام المتابعة المستمرة، وتسريع معدلات الإنجاز، وتحقيق المستهدفات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ المنوفية آليات الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية  الجديدة للعام المالي الحالي 2026 /2027 ومستهدفات تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات، ومنها أعمال قطاع الطرق والنقل والمواصلات، ومهمات الإنارة والأعمدة، وقطاع الإدارة المحلية والدعم الفني، فضلاً عن استعراض أبرز المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، ومشروعات هيئة الأبنية التعليمية، موجهاً بتذليل أية معوقات قد تعوق التنفيذ، والمتابعة الميدانية المستمرة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تنفيذ الأعمال بالمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بالتوازي مع استكمال وإنهاء الإجراءات الإدارية، بما يساهم في تسريع دخول المشروعات الخدمة وتحقيق الاستفادة المباشرة للمواطنين، مشيراً إلى عدد من المشروعات التي تتطلب الإسراع في التنفيذ ومنها مشروع مرور الباجور ودار المناسبات بحي شرق وغيرها من المشروعات ذات الأولوية.

كما تابع محافظ المنوفية الموقف التنفيذي لمشروعات مديرية الإسكان، موجهاً بعقد اجتماع منفصل مع مدير المديرية لبحث موقف جميع المشروعات الجاري تنفيذها، ووضع حلول عاجلة لأية تحديات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، فيما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لقطاع تدعيم الخدمات والمجتمع المحلي، وإدارة الاستثمار، وملف التصالح في مخالفات البناء، ومنظومة تراخيص المحال العامة، وملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة (29) لإزالة التعديات، مع التأكيد على تحقيق المستهدفات المحددة بكل مركز ومدينة.

وخلال اجتماعه، وجه محافظ المنوفية بإعداد جدول زمني واضح ومحدد للانتهاء من فحص والتعامل مع جميع حالات المتغيرات المكانية، مع المتابعة اليومية لمعدلات الإنجاز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تقصير أو تهاون في التعامل مع هذا الملف الحيوي، مؤكداً أن الحفاظ على هيبة الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي.

كما ناقش الاجتماع الموقف الخاص بالحملة الميكانيكية، ومعدلات الإيرادات وسبل تعظيمها بما يعود بالنفع العام وتنمية الموارد الذاتية، ومنظومة النظافة العامة، حيث وجه المحافظ بضرورة رفع كفاءة المعدات وتعظيم الاستفادة منها، وتحسين مستوى خدمات النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري بكافة أنحاء المحافظة، مع استمرار المتابعة الميدانية والتقييم الدوري للأداء، لضمان تحقيق أفضل معدلات الإنجاز بمختلف القطاعات.

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