بنسبة 84.66%.. رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة البرنامج المكثف بكلية التمريض

اعتمد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، نتيجة المجموع التراكمي للبرنامج المكثف بكلية التمريض للعام الجامعي 2025/ 2026، وذلك في إطار حرص الجامعة على سرعة إعلان النتائج عقب الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الدقة والشفافية في إعلان نتائج الطلاب.

وأظهرت النتيجة أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 300 طالب وطالبة، حضروا جميعًا الامتحانات، فيما حصل 196 طالبًا على تقدير امتياز، و58 طالبًا على تقدير جيد جدًا، بنسبة نجاح إجمالية بلغت 84.66%، وهو ما يعكس المستوى الأكاديمي المتميز لطلاب البرنامج وجودة العملية التعليمية بكلية التمريض.

وهنأ الدكتور أحمد فرج القاصد الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البرامج الأكاديمية التي تواكب احتياجات سوق العمل، وفي مقدمتها البرنامج المكثف بكلية التمريض، الذي يهدف إلى إعداد كوادر تمريضية مؤهلة علميًا وعمليًا، تمتلك المهارات المهنية اللازمة لدعم المنظومة الصحية والمساهمة في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن كلية التمريض تواصل تحقيق نتائج متميزة على المستويين الأكاديمي والتطبيقي، بفضل التطوير المستمر للمناهج، والاعتماد على أحدث أساليب التعليم والتدريب الإكلينيكي، بما يعزز من تنافسية خريجيها في سوق العمل المحلي والإقليمي.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال فريد عميد كلية التمريض أن أعمال الامتحانات وإعلان النتائج تمت وفق الضوابط المنظمة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والدقة في أعمال الكنترولات، بما يضمن حصول كل طالب على حقه الكامل، مشيدة بجهود أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري في إنجاز أعمال الامتحانات وإعلان النتائج في الوقت المحدد.