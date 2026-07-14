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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اضبط ساعتك.. موعد مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم في المونديال والقنوات الناقلة مجانًا

فرنسا وأسبانيا
فرنسا وأسبانيا
عبدالله هشام
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يستضيف ملعب دالاس، مواجهة من العيار الثقيل اليوم بين منتخب فرنسا ومنافسه إسبانيا في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، في لقاء يُعد نهائي مبكر بين اثنين من أبرز المرشحين للتتويج باللقب العالمي، بعد مشوار مميز لكلا المنتخبين في البطولة.

موعد مباراة فرنسا ضد إسبانيا

تنطلق مباراة فرنسا وإسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب دالاس، لتحديد أول المتأهلين إلى نهائي كأس العالم 2026.

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدارة اللقاء إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون، ويعاونه كل من دافيد موران من السلفادور كمساعد أول، وأنطونيو بوبيرو من نيكاراجوا كمساعد ثانٍ، فيما يتولى السويدي جلين نيبرج مهام الحكم الرابع.

مشوار منتخب إسبانيا

بدأ منتخب إسبانيا مشواره في البطولة بتعادل سلبي أمام الرأس الأخضر، قبل أن يحقق الفوز على السعودية بنتيجة 4-0، ثم تغلب على أوروجواي بهدف دون رد ليتصدر مجموعته.

وفي الأدوار الإقصائية، فاز على النمسا 3-0 في دور الـ32، ثم تجاوز البرتغال بهدف دون مقابل في دور الـ16، قبل أن يحسم قمة ربع النهائي أمام بلجيكا بنتيجة 2-1.

مشوار منتخب فرنسا في كأس العالم

قدم منتخب فرنسا نسخة استثنائية في كأس العالم 2026، حيث تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة عقب الفوز على السنغال 3-1، والعراق 3-0، والنرويج 4-1.

وفي الأدوار الإقصائية، واصل تألقه بعدما تغلب على السويد 3-0 في دور الـ32، ثم تجاوز باراجواي بهدف دون رد في دور الـ16، قبل أن يحسم مواجهة ربع النهائي أمام المغرب بنتيجة 2-0، ليبلغ نصف النهائي دون أي تعثر.

قناة مجانية لإذاعة لقاء فرنسا وإسبانيا 

وتذاع مباراة فرنسا وإسبانيا مجانا عبر قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على نايل سات:

التردد: 11680
الاستقطاب: أفقي H
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
الجودة: HD

فرنسا وإسبانيا إسبانيا فرنسا كأس العالم نصف نهائي كأس العالم

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