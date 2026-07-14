قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء تفريج الهموم وفك الكرب .. واجه ضغوط الحياة بهذه الكلمات
إسرائيل تزعم تصفية 4 عناصر من حماس بينهم قائد خلية
اعتراضات داخل الزمالك على توزيع نسب شركة الكرة بين النادي والمستثمرين
إلغاء مباراة ودية بين المكسيك والأرجنتين بسبب شبهات فساد بـ 6 ملايين دولار
الأوقاف: «حق الطريق» موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الجمهورية
وزارتا السياحة والرياضة تطلقان خطة لتعظيم الاستفادة من المنشآت الرياضية في المدن السياحية
جمال سلامي يرفض تدريب الزمالك ويتمسك بخيارات أخرى
الرئيس السيسي يصل مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة
من الاستهلاك إلى الإنتاج.. خطة حكومية جديدة لتغيير وجه الريف المصري
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا؟
الرئيس السيسي يصل الدوحة لتقديم العزاء في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب إسبانيا : لامين يامال لم يقدم مباراة كبيرة في كأس العالم .. ذاهبون للحرب أمام فرنسا

لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا
لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا
عبدالله هشام
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا على صعوبة مباراة فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم مشيرا إلى أن لامين يامال لم يقدم مباراته الكبيرة بعد في المونديال.

وقال دي لافوينتي خلال تصريحاته: أصبح المنتخب الفرنسي أفضل بكثير مما كان عليه قبل عامين لكننا نحن أيضًا تطورنا، أداؤنا أصبح أفضل ولاعبونا حققوا تقدم كبير في مسيرتهم.

وواصل : أريد أن أقولها المباراة الكبيرة لـ لامين يامال في كأس العالم لم تأتي بعد، أتمنى أن يكون ذلك أمام فرنسا أو في نهائي كأس العالم.

وأكمل مدرب إسبانيا هناك أمر واحد أستطيع أن أؤكده لكم سنبذل كل ما لدينا من أجل بلوغ نهائي كأس العالم، كرة القدم لعبة بسيطة عليك أن تفرض أسلوبك وأن تُبطل أسلوب الفريق الآخر ولا تسمح له بأن يلعب بطريقته.

ووأوضح : لا أعلم من سينجح في فعل ذلك غدًا لكن من يفعلها ستكون نسبة فوزه أكبر في المباراة.

واختتم دي لا فوينتي :جميع نسخ كأس العالم التي شاهدتها طوال حياتي لم تصل إسبانيا إلى نصف النهائي سوى مرتين فقط، نحن ندرك حجم المسؤولية ولا نهرب منها، اليوم، سنذهب إلى حرب.

منتخب إسبانيا فرنسا كأس العالم لامين يامال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026.. كم سعر عيار21؟

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر .. عيار 21 يواصل الارتفاع

مصطفى كامل

مطالبات باعتذار.. غضب برلماني بسبب تصريحات مصطفى كامل عن الشرقية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك.. آخر تحديث الآن

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك .. آخر تحديث الآن

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

بيومي فؤاد

بدء نظر 4 دعاوى من طليقة بيومي فؤاد للمطالبة بالنفقة.. بعد قليل

صبري نخنوخ

قبل بدء الجلسة.. ننشر نص أقوال صبري نخنوخ في قضية اقتحام معرض سيارات التجمع

صبري نخنوخ

اليوم.. محاكمة صبري نخنوخ وآخرين في اتهامهم باقتحام معرض سيارات بالتجمع

بالصور

تجنبيها.. 8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي

8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي
8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي
8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي

طريقة عمل وتصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"

طريقة عمل تصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"
طريقة عمل تصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"
طريقة عمل تصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"

هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟.. أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة

هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟ أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة
هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟ أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة
هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟ أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة

يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى أحدث ظهور لها

يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

ندى

اعتبريها صفقة.. فتاة تتهم والدها بالاتجار بها وإجبارها على الزواج من مسن عربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد