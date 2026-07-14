مدرب إسبانيا : لامين يامال لم يقدم مباراة كبيرة في كأس العالم .. ذاهبون للحرب أمام فرنسا

أكد لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا على صعوبة مباراة فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم مشيرا إلى أن لامين يامال لم يقدم مباراته الكبيرة بعد في المونديال.

وقال دي لافوينتي خلال تصريحاته: أصبح المنتخب الفرنسي أفضل بكثير مما كان عليه قبل عامين لكننا نحن أيضًا تطورنا، أداؤنا أصبح أفضل ولاعبونا حققوا تقدم كبير في مسيرتهم.

وواصل : أريد أن أقولها المباراة الكبيرة لـ لامين يامال في كأس العالم لم تأتي بعد، أتمنى أن يكون ذلك أمام فرنسا أو في نهائي كأس العالم.

وأكمل مدرب إسبانيا هناك أمر واحد أستطيع أن أؤكده لكم سنبذل كل ما لدينا من أجل بلوغ نهائي كأس العالم، كرة القدم لعبة بسيطة عليك أن تفرض أسلوبك وأن تُبطل أسلوب الفريق الآخر ولا تسمح له بأن يلعب بطريقته.

ووأوضح : لا أعلم من سينجح في فعل ذلك غدًا لكن من يفعلها ستكون نسبة فوزه أكبر في المباراة.

واختتم دي لا فوينتي :جميع نسخ كأس العالم التي شاهدتها طوال حياتي لم تصل إسبانيا إلى نصف النهائي سوى مرتين فقط، نحن ندرك حجم المسؤولية ولا نهرب منها، اليوم، سنذهب إلى حرب.