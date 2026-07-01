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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة المغربي: حكيمي كان قريبا من تمثيل منتخب إسبانيا.. ولقجع أقنع مواهب أوروبا باللعب للمغرب

منتخب المغرب
منتخب المغرب

تحدث إسماعيل الزيتوني عضو اتحاد الكرة المغربي، عن تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ١٦ من بطولة كأس العالم بعد الفوز على هولندا.

وقال زيتوني في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: أسعدنا الشعب العربي بعد الفوز على منتخب هولندا وهذا إنجاز نقوم به منذ سنوات وكنا عند حسن ظن الجماهير.

وأضاف: نحترم العمل الكبير الذي قدمه وليد الركراكي مع منتخب المغرب ولكن رحيله امر وارد في كرة القدم، والاستمرارية في النتائج دليل على النجاح.

وتابع : لدينا لاعبون يلعبون في اكبر الدوريات الأوروبية بما يتناسق مع الفكر المغربي في كرة القدم ويحافظون على الهوية المغربية، فننظر إلى أيوب بوعدي اول مرة ينضم للمنتخب وكان عند حسن ظن المنتخب، بالإضافة إلى تواجد بعض العناصر الأساسية مثل ياسين بونو ولكن التركيبة ككل تخدم منتخب المغرب.

وواصل: منذ تولي فوزي لقجع الجامعة المغربية كان هدفه هو إقناع المحترفين واللاعبين الذين يلعبون في أوروبا ولديهم جنسيات مزدوجة للعب لمنتخب المغرب ونجحنا في ذلك في العديد من اللاعبين مثل حكيم زياش وابراهيم دياز، وحكيمي كان قريبا من تمثيل منتخب إسبانيا ولكننا أقنعناه باللعب لمنتخب المغرب.

كأس العالم اتحاد الكرة المغربي منتخب المغرب كأس العالم 2026 حكيمي

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