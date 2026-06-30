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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تامر أمين : منتخب المغرب يقدم ملحمة عظيمة في المونديال .. وفخور إنه عربي

تامر أمين
تامر أمين
هاني حسين

هنأ الإعلامي تامر أمين، منتخب المغرب بعد تأهله إلى دور الـ 16 من كأس العالم بعد الفوز على منتخب هولندا بركلات الترجيح .

وقال تامر امين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :"  منتخب المغرب قدم ملحمة عظيمة في كأس العالم ".

واكمل تامر أمين :" انا فخور بالمنتخب المغربي  وكرة القدم التي يقدمها المغرب يجعل كل محب لكرة القدم مستمع ويجعل كل عربي وأفريقي فخور بان منتخب المغرب ينتمي للعرب ".

ولفت تامر امين :"  إذا خرج منتخب المغرب امس كان سيكون امر ظالم للغاية بسبب الأداء المتميز الذي قدمه منتخب المغرب ".

وتابع تامر أمين :"  منتخب هولندا ظهر امس بلا خطورة على مرمى منتخب المغرب رغم انه مدجج بالنجوم". 
 

منتخب المغرب المغرب تامر امين العالم المونديال

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