انتقادات حادة لـ فان دايك بعد خروج هولندا أمام المغرب.. والسبب ركلات الترجيح

تعرض فيرجيل فان دايك، قائد منتخب هولندا، لانتقادات واسعة عقب خروج "الطواحين" من منافسات كأس العالم 2026 أمام منتخب المغرب بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن دور الـ32.

وحسم المنتخب المغربي بطاقة التأهل بعد فوزه بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في لقاء شهد إهدار ثلاثة لاعبين من هولندا لركلات الترجيح، مقابل إهدار ركلتين فقط من جانب المغرب.

ولم تقتصر الانتقادات على الخروج المبكر من البطولة، بل طالت أيضًا فان دايك، بعدما غاب عن قائمة مسددي ركلات الترجيح، رغم حمله شارة قيادة المنتخب الهولندي.

ووفقًا للصحفي الهولندي فالنتين دريسن، فإن فان دايك أبلغ الجهاز الفني بعدم رغبته في تنفيذ ركلة ترجيح، مبررًا ذلك بعدم شعوره بكامل جاهزيته البدنية.

لكن دريسن شكك في هذا المبرر، مؤكدًا أن اللاعب كريسينسيو سومرفيل عانى من تشنجات عضلية خلال المباراة، ورغم ذلك تقدم لتنفيذ ركلته ولم يتهرب من المسؤولية.

وأضاف الصحفي الهولندي أن قائد المنتخب يجب أن يكون ضمن أول خمسة لاعبين يتولون تنفيذ ركلات الترجيح، معتبرًا أن غياب فان دايك عن القائمة أثار الكثير من علامات الاستفهام بعد نهاية المباراة.