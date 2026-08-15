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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب خلافات مالية.. القبض على المتهم بدهس عامل بسيارته بالشرقية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالإصطدام عمداً بأحد الأشخاص حال سيره بأحد الطرق بالشرقية ولواذه بالفرار.
 


بالفحص تبين أنه بتاريخ 12/ الجارى تبلغ لمركز شرطة أبو كبير من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل بمخبز "مصاب بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ" - مقيم بدائرة المركز) وبإستدعاء زوجته وسؤالها إتهمت قائد سيارة "ملاكى" لقيامه بالإصطدام بزوجها عمداً حال سيره بأحد الشوارع بدائرة المركز لخلافات مالية سابقة بينه وزوجها محدثاً إصابته المنوه عنها.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (عاطل – مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سيارة

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