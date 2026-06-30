مفيدة شيحة تهنئ المغرب بالتأهل لدور الـ16 بكأس العالم: صنعوا فرحة عربية كبيرة

قدمت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج "الستات" عبر قناة قناة النهار، التهنئة للمنتخب المغربي وجماهيره، بعد الإنجاز الكبير الذي حققه أسود الأطلس بالتأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم عقب الفوز على منتخب هولندا.

وقالت مفيدة شيحة خلال تقديمها حلقة اليوم: "ألف مبروك للمغرب الشقيق على هذا الانتصار الكبير، فرحة التأهل ليست للمغاربة فقط، لكنها فرحة لكل عربي، لأن المنتخب المغربي قدم صورة مشرفة للكرة العربية وأثبت أن الطموح والإصرار قادران على صناعة التاريخ".

وأضافت: "أسود الأطلس لعبوا بروح عالية وشخصية قوية أمام منتخب كبير مثل هولندا، ونجحوا في إسعاد الملايين من الجماهير التي تابعت المباراة بكل فخر وحماس".

وأكدت مفيدة شيحة أن ما يقدمه المنتخب المغربي في كأس العالم يمثل نموذجًا مشرفًا للرياضة العربية، مشيدة باللاعبين والجهاز الفني على المجهود الكبير الذي بذلوه للوصول إلى هذه المرحلة المهمة من البطولة.

واختتمت الإعلامية تهنئتها قائلة: "نتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي في القادم، وإن شاء الله يواصل المشوار ويرفع راية الكرة العربية عاليًا في المحافل العالمية".