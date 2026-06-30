قيادي بـ"إرادة جيل": ثورة 30 يونيو حجر الأساس لتدشين الجمهورية الجديدة

أكد محمد الكومي، أمين عام حزب "إرادة جيل" بمحافظة القليوبية، أن ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري كواحدة من أعظم وأشرف الثورات في التاريخ الحديث، مشيرًا إلى أنها مثلت طوق النجاة الذي أنقذ الوطن من نفق مظلم كان يستهدف طمس هويته وتقسيم مؤسساته.

وأضاف "الكومي"، في بيان، أن خروج الملايين من أبناء الشعب المصري في هذا اليوم التاريخي لم يكن مجرد انتفاضة ضد نظام حكم، بل كان تعبيرًا عبقريًا عن وعي جيني لدى المصريين بضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية، واسترداد بلادهم من قوى الاختطاف والظلام.

التلاحم بين الشعب المصري العظيم وقواته المسلحة

وأوضح أن النجاح الحقيقي لثورة 30 يونيو ارتكز على التلاحم الفريد والجسور بين الشعب المصري العظيم وقواته المسلحة الباسلة، التي انحازت دون تردد للإرادة الشعبية وحمت البلاد من الانزلاق إلى مستنقع الفوضى والحروب الأهلية، مؤكدًا أن الانحياز التاريخي للقوات المسلحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذلك الوقت، كان صمام الأمان الذي حافظ على كيان الدولة، وأعاد صياغة تاريخ المنطقة بالكامل.

وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو لم تكن نهاية المطاف، بل كانت حجر الأساس لتدشين "الجمهورية الجديدة"، موجهًا التهنئة والتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، وجموع الشعب المصري العظيم.

ودعا كافة أطياف المجتمع إلى استلهام روح ثورة 30 يونيو في مواجهة التحديات الاقتصادية والجهود التنموية الراهنة، مؤكدًا أن الالتفاف حول القيادة السياسية والعمل المخلص هما السبيل الوحيد لاستكمال مسيرة العبور نحو مستقبل مشرق ومستقر يليق بمصر وشعبها.