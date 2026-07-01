أداء هولندا مُمل .. عمرو محمود ياسين يحتفل بتأهل منتخب المغرب لدور الـ 16

علّق السيناريست عمرو محمود ياسين على مباراة منتخب المغرب وهولندا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وكتب عمرو محمود ياسين عبر فيسبوك: “ألف مبروك فوز المغرب حقيقي كانوا الطرف الأفضل واستحقوا الفوز بعد مباراة صعبة وقتالية الحظ راح وجه ميت مرة بس بالنهاية ابتسم لأسود أطلس لأنهم كانوا يستحقون الفوز”.

وتابع: “أما هولندا حقيقي منتخب ممل ولا يمتلك الجودة .. بصراحة أوروبا كلها مافيهاش إلا فريقين اللي عاجبني فرنسا والنرويج ولسه متوقع شيء من إنجلترا ..والباقي منتخبات عادية وأقل من العادي.. ألف مبروك للمغرب”.

ونجح المنتخب المغربي في حجز بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر بعدما تغلب على نظيره الهولندي بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، عقب انتهاء الوقت الأصلي ثم الشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى لحظاتها الأخيرة.

هدف قاتل أعاد المغرب إلى المباراة

وكان عيسى ديوب صاحب الدور الأبرز في عودة المنتخب المغربي إلى أجواء اللقاء، بعدما سجل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، ليمنح منتخب بلاده فرصة الاستمرار في المنافسة والدفع بالمواجهة إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح.