قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم فايق: استمتعوا بما يقدمه منتخب مصر.. وما تحقق حتى الآن فخر كبير
أحمد شوبير: لم أتخيل يومًا أن يتكرر اسم شوبير في كأس العالم بعد 36 عامًا
مصرع شاب وإصابة آخرين في حادث انقلاب دراجة نارية بقنا
رانيا فريد شوقي عن مشاركتها في فيلم «الحافي»: أجسد طبيبة نفسية تواجه الدجل |خاص
"الصحة العالمية" تعلن انتهاء تفشي فيروس هانتا المرتبط بسفينة سياحية
ضوابط جديدة وتنسيق نهائي.. القاهرة والجيزة تعلنان شروط القبول بالثانوي العام
سمير فرج: مصر استطاعت تجاوز العديد من التحديات بفضل امتلاكها جيشًا قويًا وشعبًا واعيًا
إمام عاشور: لا يوجد منافس سهل.. وسنقاتل لتحقيق الفوز على أستراليا
المهدي سليمان: تمثيل منتخب مصر شرف كبير.. وطموحنا في المونديال بلا حدود
أويارزابال يمنح إسبانيا التقدم أمام النمسا في دور الـ32 من مونديال 2026
تعديلات قانون التصالح تدخل مرحلة الحسم.. مطالب برلمانية بإقرارها قبل فض دور الانعقاد
نبيل فهمي يدين التفجير الإرهابي في دمشق ويقدم التعازي لأسر الضحايا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لامين يامال يقود هجوم منتخب إسبانيا أمام النمسا في دور الـ 32 للمونديال

لامين يامال يقود هجوم منتخب إسبانيا أمام النمسا في دور الـ 32 للمونديال
لامين يامال يقود هجوم منتخب إسبانيا أمام النمسا في دور الـ 32 للمونديال
أ ش أ

أعلن لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة منتخب النمسا مساء اليوم الخميس على ملعب "لوس أنجلوس"، ضمن منافسات دور ال-32 لبطولة كأس العالم 2026.

ويقود هجوم المنتخب الإسباني في لقاء اليوم، نجمه الشاب لامين يامال، ومعه الثنائي أليكس باينا وميكيل أويارزابال.

وقد جاء تشكيل منتخب إسبانيا كالتالي: حراسة المرمى: أوناي سيمون. خط الدفاع: بيدرو بورو - باو كوبارسي - إيميريك لابورت - مارك كوكوريا. خط الوسط: رودري - بيدري - داني أولمو. خط الهجوم: لامين يامال - أليكس باينا - ميكيل أويارزابال.

كما أعلن رالف رانجنيك المدير الفني لمنتخب النمسا، تشكيل فريقه لهذه المواجهة، بتواجد القائد ديفيد ألابا.

وقد جاء تشكيل منتخب النمسا كالتالي: حراسة المرمى: ألكسندر شلاجر. خط الدفاع: ستيفان بوش - كيفين دانسو - ديفيد ألابا. خط الوسط: كساسر شلاجر - نيكولاس سيوالد - مارسيل سابينزر - رومانو شميد - كونراد لايمر - بول وانر. خط الهجوم: مايكل جريجوريتش.

لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا منتخب النمسا ملعب لوس أنجلوس دور ال 32 لبطولة كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى| بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

إجابات امتحان الكيمياء 2026 لطلاب الثانوية العامة .. معلم يحسم الجدل

تيتي ينجي

مهاجم أستراليا يعتنق الإسلام قبل مواجهة مصر بكأس العالم 2026

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

مصر وإيران

تعويض مليار دولار.. مسئول إيراني يقاضي الفيفا بسبب مباراة مصر في كأس العالم

ترشيحاتنا

جامعة القاهرة

التعليم العالي: جامعة القاهرة تفتتح منظومة رقمية متكاملة بكلية الحقوق

الدكتور محمد محمود النجار

أستاذ جامعي يحذر من آثار الغش في الثانوية العامة على كليات الطب

الأورام السرطانية

الصحة: 19 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

بالصور

أحمد ماجد يحتفل بزفافه بحضور الأهل والأصدقاء المقربين

حفل زفاف احمد ماجد
حفل زفاف احمد ماجد
حفل زفاف احمد ماجد

مستوحاة من عالم الموضة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ليست عدوة الرجيم.. كيف تتناول البطاطس بدون زيادة في الوزن؟

لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟

يقلل خطر الإصابة بالخرف.. نظام غذائي يحمي الجسم من الالتهابات

نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف

فيديو

تسرب غاز داخل المنزل

واقعة موجعة.. تسرب غاز ينهي حياة أم وصغيرتها داخل منزلهما في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد