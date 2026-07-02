لامين يامال يقود هجوم منتخب إسبانيا أمام النمسا في دور الـ 32 للمونديال

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أعلن لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة منتخب النمسا مساء اليوم الخميس على ملعب "لوس أنجلوس"، ضمن منافسات دور ال-32 لبطولة كأس العالم 2026.

ويقود هجوم المنتخب الإسباني في لقاء اليوم، نجمه الشاب لامين يامال، ومعه الثنائي أليكس باينا وميكيل أويارزابال.

وقد جاء تشكيل منتخب إسبانيا كالتالي: حراسة المرمى: أوناي سيمون. خط الدفاع: بيدرو بورو - باو كوبارسي - إيميريك لابورت - مارك كوكوريا. خط الوسط: رودري - بيدري - داني أولمو. خط الهجوم: لامين يامال - أليكس باينا - ميكيل أويارزابال.

كما أعلن رالف رانجنيك المدير الفني لمنتخب النمسا، تشكيل فريقه لهذه المواجهة، بتواجد القائد ديفيد ألابا.

وقد جاء تشكيل منتخب النمسا كالتالي: حراسة المرمى: ألكسندر شلاجر. خط الدفاع: ستيفان بوش - كيفين دانسو - ديفيد ألابا. خط الوسط: كساسر شلاجر - نيكولاس سيوالد - مارسيل سابينزر - رومانو شميد - كونراد لايمر - بول وانر. خط الهجوم: مايكل جريجوريتش.