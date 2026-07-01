الزيتوني: حكيمي كان قريب من تمثيل منتخب إسبانيا.. ولقجع أقنع مواهب أوروبا باللعب للمغرب

تحدث إسماعيل الزيتوني عضو الجامعية الملكية المغربية لكرة القدم، عن تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ١٦ من بطولة كأس العالم بعد الفوز على هولندا.

وقال زيتوني في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: اسعدنا الشعب العربي بعد الفوز على منتخب هولندا وهذا إنجاز نقوم به منذ سنوات وكنا عند حسن ظن الجماهير

وأضاف: نحترم العمل الكبير الذي قدمه وليد الركراكي مع منتخب المغرب ولكن رحيله امر وارد في كرة القدم، والاستمرارية في النتائج دليل على النجاح

وتابع : لدينا لاعبين يلعبون في اكبر الدوريات الأوروبية بما يتناسق مع الفكر المغربي في كرة القدم ويحافظون على الهوية المغربية، فننظر إلى أيوب بوعدي اول مرة ينضم للمنتخب وكان عند حسن ظن المنتخب، بالإضافة إلى تواجد بعض العناصر الأساسية مثل ياسين بونو ولكن التركيبة ككل تخدم منتخب المغرب



وواصل: منذ تولي فوزي لقجع الجامعة المغربية كان هدفه هو إقناع المحترفين واللاعبين الذين يلعبون في أوروبا ولديهم جنسيات مزدوجة في اللعب لمنتخب المغرب ونجحنا في ذلك في العديد من اللاعبين مثل حكيم زياش وابراهيم دياز، وحكيمي كان قريب من تمثيل منتخب إسبانيا ولكننا أقنعناه باللعب لمنتخب المغرب