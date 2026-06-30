أشرف حكيمي: منتخبنا يستحق التأهل.. وهذا سبب الفوز على هولندا

أعرب أشرف حكيمى، قائد المنتخب المغربى، عن سعادته بفوز منتخب بلاده على منتخب هولندا بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 عقب انتهاء الوقت الأصلى للقاء بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1-1، فى مباراة دور ال32 ببطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك فى الفترة مابين 11 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل.



وقال حكيمى فى تصريحات إعلامية: «نجحنا فى العودة إلى اللقاء فى آخر دقيقة بعدما تأخرنا بهدف».

وواصل: «فرضنا سيطرتنا على معظم فترات اللقاء وكنا الأفضل وأهدرنا أكثر من فرصة للتسجيل».

وختم: "كان لدينا ثقة كبيرة فى تحقيق الفوز لأننا نملك حارس كبير مثل ياسين بونو الذى تألق فى ركلات الترجيح وكان السبب الرئيسى فى تحقيق الفوز على هولندا".