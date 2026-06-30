الصيباري في الهجوم.. تشكيل المغرب لمواجهة هولندا بكأس العالم 2026

أعلن المدير الفني لمنتخب المغرب، محمد وهبي، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة هولندا، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، والتي تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ويدخل المنتخب المغربي اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره المميز في البطولة، بعدما قدم مستويات قوية خلال دور المجموعات، جعلته أحد أبرز المنتخبات المرشحة لمواصلة المنافسة أمام كبار المنتخبات.

تشكيل منتخب المغرب

جاء تشكيل المنتخب المغربي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

وفي خط الدفاع: أشرف حكيمي، شادي رياض، ديوب، نصير مزراوي.

أما في خط الوسط: بوعدي، عز الدين أوناحي، إبراهيم دياز.

وفي خط الهجوم: إسماعيل الصيباري، بلال الخنوس، يوسف العيناوي.

يأمل المنتخب المغربي في مواصلة عروضه القوية خلال النسخة الحالية من كأس العالم، بعدما أثبت قدرته على مجاراة أقوى المنتخبات منذ انطلاق البطولة، ولفت الأنظار بالأداء المنظم والانضباط التكتيكي الذي ظهر به في جميع مبارياته.

وكان أسود الأطلس قد استهلوا مشوارهم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام البرازيل، قبل أن يحققوا فوزًا مهمًا على اسكتلندا بهدف دون رد، ثم اختتموا دور المجموعات بانتصار مثير على هايتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، ليحجزوا بطاقة التأهل إلى دور الـ32 عن جدارة واستحقاق.

وتتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين المغرب وهولندا، في لقاء يتوقع أن يشهد إثارة كبيرة، في ظل رغبة المنتخبين في حسم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي ومواصلة الحلم في المنافسة على لقب كأس العالم 2026