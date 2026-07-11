لامين يامال يتحدى فرنسا: لا نخشاهم.. عليهم أن يخافوا منا

أبدى لامين يامال، جناح منتخب إسبانيا، تفاؤله قبل المواجهة المرتقبة أمام فرنسا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن منتخب بلاده يدخل اللقاء بثقة كبيرة في قدرته على بلوغ المباراة النهائية.

وكان المنتخب الإسباني قد واصل مشواره في البطولة بعدما أطاح بمنتخب بلجيكا بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي، ليضرب موعدًا مع "الديوك" في واحدة من أقوى مباريات البطولة.

وفي تصريحات لقناة "بي إن سبورتس"، أكد يامال أن الوصول إلى نصف النهائي لم يكن سهلًا، مشيرًا إلى أن الفريق واجه منافسًا قويًا، لكنه نجح في حسم المواجهة بفضل شخصية اللاعبين وإصرارهم على الفوز.

كما تطرق نجم برشلونة إلى الانتقادات التي يتعرض لها بشأن قلة أهدافه، موضحًا أن تركيزه الأول ينصب على خدمة الفريق وتحقيق الانتصارات، معتبرًا أن النتائج الجماعية أهم من الأرقام الفردية.

وكشف يامال عن تواصله مع أسرته عقب اللقاء، مؤكدًا أن والدته وشقيقه عبّرا عن سعادتهما الكبيرة بالتأهل، وهو ما منحه دفعة معنوية إضافية.

وعن مواجهة فرنسا، شدد اللاعب الإسباني على أن منتخب بلاده لا يشعر بأي رهبة، مؤكدًا أن إسبانيا سبق لها التفوق على المنتخب الفرنسي في أكثر من مناسبة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يمنح اللاعبين ثقة قبل المواجهة المقبلة.

وكانت إسبانيا قد حسمت تأهلها إلى نصف النهائي بفضل هدفي فابيان رويز وميكيل ميرينو، بينما سجل شارل دي كيتيلاري هدف المنتخب البلجيكي الوحيد.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2026 يوم 14 يوليو، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يتطلع خلالها الطرفان لحجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.