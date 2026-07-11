أمير هشام يكشف تفاصيل انتقال حسام عبدالمجيد إلى بلغاريا

أكد الإعلامي أمير هشام، أن حسام عبدالمجيد لاعب فريق الزمالك، اقترب من الانضمام لنادي لودوجوريتس البلغاري، بعدما تم التوصل لاتفاق بين الناديين على كافة الأمور.

وقال عبر برنامج مودرن سبورتس الذي يبث عبر قناة Modern Mti الفضائية: اللاعب سيوقع على العقود يوم الاثنين المقبل، والزمالك يحصل على 1.5 مليون دولار من الصفقة، والنادي وجد أنه من الأفضل رحيله الآن في ظل عدم وجود رغبة لتجديد العقد.

وأضاف: الزمالك رفض تكرار موضوع زيزو، وهناك صعوبة في تجديد عقد حسام عبدالمجيد، ولذلك كان الأفضل الحصول على أموال حاليًا من أجل استغلالها في صرف مستحقات اللاعبين وتسديد بعض المديونيات.

وأشار إلى أن البعض دائما يربط خروج أي لاعب من الزمالك بالانتقال للأهلي على غرار ما حدث في صفقة إمام عاشور، كما أنه حدث نفس الأمر مع أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأحمر السابق الذي تردد أنه سينتقل للزمالك.

وتابع: هل يعود حسام عبدالمجيد إلى الدوري المصري عبر بوابة النادي الأهلي؟ فهو سؤال يدور في أذهان الجميع، ولكن بمنتهى الوضوح وطبقا للمعلومات التي نمتلكها، فأن حسام كان لديه رغبة في الانضمام للنادي الأهلي.

وأوضح: رغبة مسئولي الأهلي عدم ضم حسام عبدالمجيد أو أي لاعب من الزمالك، رغم أن النادي سبق وقام بضم بعض اللاعبين مثل زيزو وبنشرقي وإمام عاشور.

وأتم: هل معنى ذلك أن حسام عبدالمجيد خرج من حسابات الأهلي نهائيا؟.. الإجابة لا طبعًا، والنادي من الوارد أن يفكر فيه مستقبلا حال الحاجة لجهوده.