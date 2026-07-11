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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مرض "الصرع" يحرم والد لامين يامال من مؤازرته في كأس العالم

لامين يامال ووالده
لامين يامال ووالده
إسراء أشرف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رغم الحضور اللافت لعائلة لامين يامال في مدرجات كأس العالم 2026، لفت غياب والده، منير نصراوي، الأنظار، خاصة مع تواجد والدته وشقيقه وعدد من المقربين منه لدعمه خلال مشوار منتخب إسبانيا في البطولة.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن غياب والد نجم برشلونة يعود إلى ظروف صحية، إذ يعاني من مرض الصرع، وهو ما حال دون سفره إلى الولايات المتحدة لمساندة نجله في المونديال.

وأوضحت الصحيفة أن الحالة الصحية لمنير نصراوي تجعل السفر لمسافات طويلة أمرًا معقدًا، لذلك فضل البقاء وعدم مرافقة ابنه خلال البطولة.

وأضافت التقارير أن والد يامال لا يزال يأمل في تجاوز أزمته الصحية، وكان قد عبّر في وقت سابق عن استعداده للتخلي عن كل ما يملك مقابل الشفاء من المرض.

ورغم غياب والده، يواصل لامين يامال تلقي الدعم من أفراد عائلته الموجودين معه، وفي مقدمتهم والدته شيلا إيبانا، وشقيقه كين، إلى جانب عدد من أصدقائه المقربين وصديقته إينيس جارسيا، الذين يحرصون على مؤازرته خلال مشوار "لا روخا" في كأس العالم 2026.

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