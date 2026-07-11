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جدول الثانوية العامة 2026 .. غداً امتحان الرياضيات البحتة لطلاب النظام الجديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جدول الثانوية العامة 2026 .. غداً امتحان الرياضيات البحتة لطلاب النظام الجديد

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، من المقرر أن يؤدي طلاب علمي رياضة (النظام الجديد)، غداً الأحد الموافق 12 يوليو 2026، امتحان الرياضيات البحتة من 9 صباحا لـ 11 صباحا

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : كما يؤدي غداً طلاب علمي علوم (النظام القديم)، امتحان الأحياء من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، ويؤدي طلاب علمي رياضة امتحان الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) من 9 صباحا لـ11 صباحا ، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان علم النفس والاجتماع من 9 صباحا لـ 12 ظهرا .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : كما يؤدي غداً الأحد طلاب مدارس المكفوفين (النظام الجديد) امتحان التاريخ (الورقة الأولى).

مواصفات امتحان الرياضيات البحتة ثانوية عامة 2026 نظام جديد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لـ مواصفات امتحان الرياضيات البحتة ثانوية عامة 2026 نظام جديد ، فالدرجة الكلية للامتحان من 30 ، منها 26 درجة لأسئلة الإختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

ويشمل امتحان الرياضيات البحتة ثانوية عامة 2026 نظام جديد ، 20 سؤال من بينها سؤالين مقالي مخصص لهم 4 درجات 

وفي الأسئلة المقالية في امتحان الرياضيات البحتة ثانوية عامة 2026 نظام جديد   ، أى خطوة يقوم الطالب بكتابتها في كراسة الإجابة يحصل على درجة فيها طالما صحيحة 

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي

اللغة العربية: 80 درجة.
اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.
التاريخ: 60 درجة.
الجغرافيا: 60 درجة.
الإحصاء: 60 درجة.
المجموع :  320 درجة.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

اللغة العربية: 80 درجة.
اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.
الأحياء: 60 درجة.
الفيزياء: 60 درجة.
الكيمياء: 60 درجة.
المجموع : 320 درجة.


توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

اللغة العربية: 80 درجة.
اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.
الرياضيات (البحتة + التطبيقية ) : 60 درجة.
الكيمياء: 60 درجة.
الفيزياء: 60 درجة.
المجموع : 320 درجة.

وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم امتحانات الثانوية العامة 2026

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