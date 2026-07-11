جدول الثانوية العامة 2026 .. غداً امتحان الرياضيات البحتة لطلاب النظام الجديد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، من المقرر أن يؤدي طلاب علمي رياضة (النظام الجديد)، غداً الأحد الموافق 12 يوليو 2026، امتحان الرياضيات البحتة من 9 صباحا لـ 11 صباحا

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : كما يؤدي غداً طلاب علمي علوم (النظام القديم)، امتحان الأحياء من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، ويؤدي طلاب علمي رياضة امتحان الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) من 9 صباحا لـ11 صباحا ، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان علم النفس والاجتماع من 9 صباحا لـ 12 ظهرا .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : كما يؤدي غداً الأحد طلاب مدارس المكفوفين (النظام الجديد) امتحان التاريخ (الورقة الأولى).

مواصفات امتحان الرياضيات البحتة ثانوية عامة 2026 نظام جديد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لـ مواصفات امتحان الرياضيات البحتة ثانوية عامة 2026 نظام جديد ، فالدرجة الكلية للامتحان من 30 ، منها 26 درجة لأسئلة الإختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

ويشمل امتحان الرياضيات البحتة ثانوية عامة 2026 نظام جديد ، 20 سؤال من بينها سؤالين مقالي مخصص لهم 4 درجات

وفي الأسئلة المقالية في امتحان الرياضيات البحتة ثانوية عامة 2026 نظام جديد ، أى خطوة يقوم الطالب بكتابتها في كراسة الإجابة يحصل على درجة فيها طالما صحيحة



توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي

اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.

التاريخ: 60 درجة.

الجغرافيا: 60 درجة.

الإحصاء: 60 درجة.

المجموع : 320 درجة.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.

الأحياء: 60 درجة.

الفيزياء: 60 درجة.

الكيمياء: 60 درجة.

المجموع : 320 درجة.



توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.

الرياضيات (البحتة + التطبيقية ) : 60 درجة.

الكيمياء: 60 درجة.

الفيزياء: 60 درجة.

المجموع : 320 درجة.