رئيس الوزراء البريطاني المحتمل ينتقد حرب غزة و حكومة نتنياهو

أثار المرشح الأبرز لتولي رئاسة الوزراء المقبلة في بريطانيا، آندي بيرنام، موجة من السجال السياسي الداخلي بعد توجيهه انتقادات حادة لسياسة بلاده وحزبه تجاه الحرب المستمرة في قطاع غزة.



ودعا بيرنام إلى تبني مواقف أكثر حزماً لضمان التزام الحكومة الإسرائيلية بالقانون الدولي.

وأعرب بيرنام عن أسفه البالغ إزاء الموقف الذي اتخذه حزب العمال في بداية الحرب، معتبراً أن الاستجابة الأولى لم تكن بالمستوى المطلوب.

و وجه انتقادات مباشرة لحكومة "بنيامين نتنياهو"، متهماً إياها بالسعي الممنهج لإفشال حل الدولتين، ومواصلة الانتهاكات وقتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

وشدد على ضرورة النظر في فرض عقوبات جديدة تشمل حظر تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.