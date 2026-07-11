نمرة عالتليفون.. مدحت العدل يستعيد ذكريات شقيقه الراحل سامي بقصيدة مؤثرة



استعاد السيناريست مدحت العدل ذكريات شقيقه الفنان الراحل سامي العدل، بالتزامن مع ذكرى رحيله، معبرًا عن اشتياقه الكبير له، وموجهًا إليه قصيدة بعنوان «نمرة عالتليفون»، استحضر خلالها مكانته في حياته وأثره الذي لا يزال حاضرًا رغم مرور السنوات.



وأضاف: « الله يرحمك يا سامى، ويجعل ذكراك دايمًا مليانة بالخير والدعاء. قصيدة: نمرة عالتليفون كلمات: مدحت العدل».

ويحرص السيناريست مدحت العدل كل عام على إحياء ذكرى وفاة شقيقه الفنان سامى العدل، الذى رحل عن عالمنا فى 10 يوليو عام 2015، من خلال رسائل مؤثرة يسترجع فيها مواقفه الإنسانية والفنية، ويؤكد مكانته الكبيرة فى قلوب أفراد عائلته وجمهوره.