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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طالب مصري بين أوائل الثانوية العامة في الإمارات.. وإشادة من محمد بن راشد

محمد بن راشد
محمد بن راشد
محمد بدران
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حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على تهنئة أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة، مشيدًا بجهود الطلاب وأسرهم والمعلمين، ومؤكدًا أن التعليم سيظل المشروع الوطني الأكبر لدولة الإمارات.

وكتب محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نبارك لأبنائنا وبناتنا أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة... ونبارك لأسرهم التي سهرت وتابعت وساندت... ونبارك لمعلميهم الذين غرسوا فيهم حب العلم والاجتهاد..".

وأضاف: "نفخر بكم جميعاً... وواثقون بأنكم ستكونون جزءاً من صناعة مستقبل الإمارات... وستظل دولتنا تبني أفضل بيئة لتمكين الإنسان، وسيبقى التعليم مشروعنا الوطني الأكبر... وأبناؤنا هم رهاننا الرابح في الحاضر والمستقبل."

وشهدت قائمة أوائل الثانوية العامة هذا العام حضورًا لافتًا لطالب مصري، في إنجاز يعكس تميز الطلبة المصريين الدارسين في الإمارات، وقدرتهم على المنافسة وتحقيق مراكز متقدمة بين نخبة الطلاب على مستوى الدولة.

وأثار وجود الطالب المصري ضمن قائمة المتفوقين إشادة واسعة، باعتباره نموذجًا للتميز الأكاديمي، ودليلًا على نجاح أبناء الجالية المصرية في الخارج، في ظل المنافسة القوية التي شهدتها نتائج الثانوية العامة بالإمارات هذا العام.

الإمارات محمد بن راشد حاكم دبي اوائل الثانوية العامة

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