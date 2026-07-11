واشنطن: لن نبرم أي اتفاق مع إيران ما لم تسلم كامل مخزونها من "الغبار النووي"

أفاد مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لن تبرم أي اتفاق نهائي مع إيران ما لم تسلم كامل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي تصفه واشنطن بـ"الغبار النووي".



و أكد المسؤول ، أن هذا الشرط يعد أساسيا لضمان عدم اقتراب طهران من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب يقدر بأكثر من 900 رطل، بحسب شبكة ABC News ووكالة رويترز.

كما تشترط واشنطن أن تعلن إيران التزامها بوقف الهجمات على الملاحة الدولية في مضيق هرمز ، وضمان حرية حركة السفن التجارية.

وفي حال تعثر المفاوضات، ألمح المسؤولون الأمريكيون إلى أن الخيارات لا تقتصر على المسار الدبلوماسي، بل تشمل إجراءات اقتصادية وعسكرية لمنع إيران من تطوير أو استخدام قدراتها النووية.

ويأتي هذا الموقف في إطار المفاوضات الجارية بين الطرفين ضمن مهلة تمتد 60 يوما، عقب مذكرة التفاهم التي وقعت في إسلام آباد الشهر الماضي.