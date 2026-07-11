التصعيد مستمر.. انفجارات في الجزء الشرقي من إقليم طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم، السبت، بوقوع انفجارات في الجزء الشرقي من إقليم طهران، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمر الجيش بالاستعداد لشن ضربات ضد إيران إذا قامت الحكومة الإيرانية بتنفيذ أو محاولة اغتيال الرئيس.

وأوضح ترامب: "تم تجهيز 1000 صاروخ وتوجيهها نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع آلاف أخرى ستتبعها على الفور، إذا نفذت الحكومة الإيرانية تهديدها، الذي أُعلن في العديد من أنحاء العالم، باغتيال، أو محاولة اغتيال، الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية، وفي هذه الحالة، أنا!".

وأضاف عبر حسابه بمنصة تروث سوشيال: "لقد صدرت الأوامر بالفعل، والجيش الأمريكي مستعد وراغب وقادر، لمدة عام واحد قابلة للتمديد، على إبادة وتدمير جميع مناطق إيران بالكامل - الحمد لله!".