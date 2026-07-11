فرج عامر: جون إدوارد أغلق طريق انتقال حسام عبدالمجيد للأهلي بـ3 شروط

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن وجود أزمة داخل النادي الاهلي بعد تعثر سيناريو انتقال مدافع الزمالك حسام عبد المجيد إلى صفوفه، مشيرًا إلى أن المدير الرياضي للزمالك جون إدوارد وضع ثلاثة شروط في عقد اللاعب أغلقت الباب أمام أي انتقال محتمل للاعب إلى نادٍ مصري.

وأوضح عامر أن الشرط الأول يمنح الزمالك أولوية استعادة اللاعب إذا تلقى عرضًا من أي نادٍ مصري، وذلك في حال قام النادي الأبيض بمطابقة القيمة المالية للعرض.

وأضاف أن الشرط الثاني ينص على حصول الزمالك على مبلغ 1.5 مليون يورو فور انتقال حسام عبد المجيد إلى أي نادٍ داخل مصر، بغض النظر عن قيمة الصفقة، وهو ما يجعل إتمام أي انتقال محلي أكثر تعقيدًا.

وأشار فرج عامر إلى أن هذه البنود أنهت عمليًا فكرة انتقال اللاعب إلى الأهلي عبر أي “كوبري”..