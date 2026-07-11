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صحة الغربية :خروج كل مصابي حادث قطار محلة روح من مستشفي طنطا العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية ينتقل لمحلة روح لمتابعة حادث خروج عربة قطار عن القضبان

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي
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انتقل اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، صباح اليوم، إلى محطة محلة روح، فور وقوع حادث خروج العجلة الأولى من العربة الواقعة خلف جرار القطار رقم 450 ركاب (دمنهور/قلين/طنطا) عن القضبان أثناء دخوله المحطة، وذلك لمتابعة الموقف ميدانيًا والوقوف على الإجراءات المتخذة للتعامل مع الحادث، بحضور القيادات التنفيذية ومسؤولي الهيئة القومية لسكك حديد مصر والأجهزة المعنية.

جولة محافظ الغربية 

وتابع المحافظ أعمال رفع العربة الخارجة عن القضبان، حيث دفعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بفرق الطوارئ والأوناش والمعدات اللازمة لإعادة العربة إلى مسارها، والعمل على استئناف حركة القطارات وفق معدلاتها الطبيعية في أسرع وقت، كما اطمأن على انتظام أعمال الرفع.

وقررت الهيئة تشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على الأسباب الفنية للواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج الفحص.

وعقب انتهاء متابعته بالموقع، توجه محافظ الغربية إلى مستشفى طنطا العام للاطمئنان على المصابين، حيث استمع إلى تقرير من الأطقم الطبية أكد أن الإصابات جميعها خفيفة والحالات مستقرة، ووجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة ومتابعة الحالات لحين تماثلها للشفاء، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

تفقد أحوال المصابين 

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي استمرار التنسيق بين المحافظة والهيئة القومية لسكك حديد مصر وجميع الأجهزة المعنية حتى الانتهاء من أعمال الرفع وانتظام حركة القطارات، مشيدًا بسرعة استجابة فرق الطوارئ والإسعاف والأجهزة التنفيذية، وما بذلته من جهود للتعامل الفوري مع الحادث.

اخبار محافظة الغربية خروج قطارات محطة محلة روح المصابين

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