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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة طنطا: نقوم بدور محوري في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

عقد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم لقاءا موسعا مع لفيف من الصحفيين والإعلاميين بمحافظة الغربية،.

وذلك بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح المصري مستشار الاتصال السياسي بالجامعة، والدكتور أحمد أبو السعادات مدير المركز الإعلامي، والدكتور محمد الششتاوي مدير المركز الجامعي للتصنيف الدولي، والدكتور وليد العشري الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية.

توجيهات جامعة طنطا 


وفي مستهل اللقاء، وجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على جهوده الحثيثة لبناء الجمهورية الجديدة من خلال منظومات تنموية ومشروعات قومية كبرى، مؤكدًا أن المناخ الذي أوجدته ثورة 30 يونيو أسهم في ترسيخ الاستقرار وإتاحة مساحة أوسع للحوار والتعبير، بما يدعم مسيرة التنمية والبناء في مختلف مؤسسات الدولة، كما رحب الدكتور محمد حسين بالحضور، معربًا عن تقديره للدور الوطني الذي يقوم به الصحفيون والإعلاميون في نقل الحقائق وتوعية الرأي العام، مؤكدًا حرص جامعة طنطا على استمرار التواصل والتعاون مع مختلف وسائل الإعلام باعتبارها شريكًا أساسيًا في دعم جهود الجامعة وإبراز إنجازاتها.
 

وأكد الدكتور محمد حسين أن الإعلام يمثل ركيزة أساسية لنجاح المؤسسات، لما له من دور مؤثر في نقل المعلومات الصحيحة، وتعزيز الوعي المجتمعي، وبناء جسور الثقة بين المؤسسات والمواطنين، مشيدًا بالتعاون المستمر والبناء بين جامعة طنطا والصحفيين والإعلاميين بمحافظة الغربية، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة تحرص على انتهاج سياسة الانفتاح والشفافية، والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، بما يسهم في تطوير الأداء وتحقيق رسالة الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، مشددا أن سياسات التدويل التي تتبناها الجامعة تتطلب وجود ظهير اعلامي قوي، معرباً عن خالص شكره وتقديره للصحفيين والإعلاميين على دعمهم المتواصل لجامعة طنطا، مؤكدًا استمرار التعاون بما يحقق الصالح العام ويعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع.

دعم مشروعات تنموية 


ومن جانبه، أضاف الدكتور محمود سليم، أن الجامعة تضطلع بدور محوري في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ المبادرات المجتمعية، وتنظيم القوافل التنموية والطبية، وتقديم الخدمات والاستشارات التي تلبي احتياجات المواطنين، مضيفا ان الجامعة تستعد لإطلاق أول شركة استثمارية تابعة للجامعة لتحقيق الاستثمار المعرفي وتنمية الموارد الذاتية، مؤكداً أن جامعة طنطا تحرص على تعزيز شراكتها مع مختلف مؤسسات المجتمع، انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية، وبما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يواصل تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم جهود التنمية بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة.

رفع كفاءة الخدمات 


أكد الدكتور ممدوح المصري، المستشار السياسي لجامعة طنطا، حرص الجامعة الدائم على تعزيز التواصل الفعّال مع مختلف المؤسسات الوطنية، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الشراكة المجتمعية في دعم مسيرة التنمية وتحقيق أهداف الجامعة، مضيفاً أن جامعة طنطا تتبنى نهجًا قائمًا على الانفتاح والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، بما يسهم في تبادل الخبرات، وتعزيز الدور المجتمعي للجامعة، ودعم المبادرات التي تخدم المواطنين، مؤكدًا أن التواصل المستمر مع مختلف الجهات يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية الجامعة ورسالتها.
 

وخلال اللقاء، قدم الدكتور أحمد أبو السعادات عرضًا تقديميًا استعرض خلاله أبرز إنجازات الجامعة خلال الفترة من أغسطس 2024 حتى يونيو 2026، والتي عكست حجم التطور الذي شهدته الجامعة على مختلف الأصعدة الأكاديمية، والبحثية والخدمية والتنموية، وتناول العرض أبرز محاور الإنجاز، والتي شملت دعم المبادرات الرئاسية، والقوافل التنموية الشاملة، والتصنيفات الدولية والنشر العلمي المصنف، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة، والاعتمادات البرامجية والمؤسسية، وتطوير البنية الأساسية والطاقة الاستيعابية، وشؤون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، والمراكز المعتمدة ومنظومة الشكاوى الحكومية، والمستشفيات الجامعية، وجامعة طنطا الأهلية، إلى جانب التخطيط الاستراتيجي والتدويل والاستثمار المعرفي.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي جامعة طنطا مشروعات تنموية رفع كفاءة الخدمات

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