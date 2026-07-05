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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 11 جنيهًا.. سعر عيار 24 الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

فقد سعر أغلي عيار ذهب في منتصف تعاملات 5-7-2026؛ جزءًا  من قيمته على مستوي محلات الصاغة المصرية.

عيار 24 يتراجع

وتراجع سعر عيار 24 الأكبر قيمة بقيمة تبلغ 11 جنيهًا في المتوسط بنهاية الأسبوع الماضي.

آخر تحديث لسعر عيار 24 

وبلغ آخر تحديث لسعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو  6760 جنيها .

الذهب يتراجع

وهوى سعر جرام الذهب بقيمة بلغت 10 جنيهات في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب في الكويت

سعر جرام الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 5915 جنيها.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6760 جنيها للشراء و 6691 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6169 جنيها للشراء و 6133 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5915 جنيها للشراء و 5855 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5070 جنيها للشراء و 5018 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 47.32 ألف جنيه للشراء و 46.84 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ أوقية الذهب 4176 دولار للشراء و 4174 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب سعر أوقية الذهب

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