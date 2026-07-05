عمرو موسى يدعم توجيه الرئيس السيسي تنشيط الحياة السياسية

كشف عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، تأييده ودعمه لما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة تنشيط الحياة السياسية وإجراء انتخابات المجالس المحلية كخطوة أولى، مؤكدًا أن مصر تحتاج اليوم إلى إيقاظ نظامها السياسي، وإعادة الحيوية إلى أحزابها السياسية، وتركها لتصبح ذات حضور وتأثير وقدرة على التعبير عن المواطنين .

وقال موسى في بيان له: أن الأحزاب القوية والحياة السياسية النشطة ليست ترفًا، ولا يجب التخوف منهما، بل تمثلان الضمانة الحقيقية لاستقرار الدولة، وتعزيز تماسك المجتمع، وحمايته من الفوضى أو الفراغ السياسي، مشيرًا إلى أن الدول القوية تُبنى بمؤسساتها، وبحوارها الوطني الجاد، وبمشاركة مواطنيها في الشأن العام.

وتابع أن انتخابات المجالس المحلية تمثل نقطة البداية الطبيعية لهذا المسار، باعتبارها ركنًا أساسيًا في بناء حياة سياسية حقيقية، والمدرسة الأولى لإعداد القيادات، والوسيلة الأقرب لربط المواطن بصناعة القرار على المستوى المحلي وصولًا إلى المستويات الأعلى.

وختم موسى أن الرئيس وجه نداءً مهمًا في هذا الاتجاه، مشيرا الي ضرورة الإسراع بتحويل هذه الدعوة إلى خطوات تنفيذية واضحة، وهو أمر تملكه مؤسسات الدولة وتتحمل مسؤولية تنفيذه السلطة التنفيذية، مؤكداً عن اعتقاده بأن الوقت قد حان لوضع هذا الاستحقاق الدستوري، الذي أكد الرئيس ضرورته، موضع التنفيذ، بما يفتح صفحة جديدة في مسيرة الإصلاح السياسي، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم ومستقبلهم.