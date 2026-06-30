عمرو موسى : أعكف على كتابة الجزء الثالث من مذكراتي

كشف الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ، ووزير الخارجية السابق عمرو موسى ، أنه يعكف حاليا على كتابة الجزء الثالث من مذكراته "كتابيه ".

وأشار خلال حديثه في بودكاست "موعد مع لميس" الذي تقدمه الإعلامية ، إلى أن الجزء الثالث سيتناول السنوات الأكثر غمضوا والتباسا ، قائلا " سيتناول اليوم التالي للخروج من منصب الأمين العام للجامعة العربية وينتهي عند اليوم السابق لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر ".



وأكد عمرو موسى على أنه يحمد الله على خسارته انتخابات الرئاسة عام 2012 ، لأن التطورات التي أعقبتها أثبتت - من وجهة نظره - صعوبة المرحلة التي مرت بها البلاد، وأنه كان يتوقع عدم استمرار تجربة حكم جماعة الإخوان بسبب الارتباك الكبير الذي سيطر عليهم".