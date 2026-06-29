مقر الجامعة العربية يحتضن لقاء ثلاثة أجيال من الدبلوماسية المصرية

في مشهد يجسد استمرارية الدبلوماسية المصرية ودورها المحوري في دعم العمل العربي المشترك، زار عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري الأسبق، أحمد أبو الغيط، بمناسبة انتهاء فترة توليه مهام الأمين العام لجامعة الدول العربية، معربًا عن تقديره لجهوده ومتمنيًا له دوام التوفيق.

وخلال الزيارة، التقى عمرو موسى بالوزير نبيل فهمي، الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية، الذي يباشر إجراءات التسليم والتسلم تمهيدًا لتولي مهامه رسميًا.

ثلاثة أجيال من الدبلوماسية المصرية

وجمع اللقاء الأمناء الثلاثة في حوار تناول أبرز التحديات التي تواجه المنطقة العربية، حيث أعربوا عن تمنياتهم للوزير نبيل فهمي بالتوفيق في مهمته الجديدة، كما وجهوا الشكر لأحمد أبو الغيط على ما بذله من جهود خلال فترة قيادته للأمانة العامة.

وتنتهي غدا الثلاثاء 30 يونيو، رحلة أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، بعد 10 سنوات قضاها داخل أروقة الامانة العامة، عمل خلالها بإخلاص وتفان لخدمة قضايا الأمة العربية والدفاع عن مصالحها العليا، فيما يتسلم السفير نبيل فهمي الراية بدلا منه أمينا عاما في 1 يوليو 2026.