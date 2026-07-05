أحمد موسى: الرئيس السيسي يمتلك رؤية لبناء دولة أقوى.. وفتح الملفات ومواجهة التحديات مسؤولية الجميع

أكد الإعلامي أحمد موسى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس رؤية واضحة تستهدف بناء دولة مصرية أكثر قوة وتقدمًا في مختلف المجالات، مشددًا على أهمية العمل الجماعي والتكاتف من أجل تحقيق تطلعات المواطنين ودفع مسيرة التنمية إلى الأمام.

رؤية استراتيجية تضع مصلحة الوطن

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الهدف الأساسي هو أن تصبح مصر دولة أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تعمل وفق رؤية استراتيجية تضع مصلحة الوطن واستقراره في مقدمة الأولويات.

جهود التنمية والبناء

وأضاف أن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ على الأمن والاستقرار، باعتبارهما الأساس الذي تقوم عليه جهود التنمية والبناء، مؤكداً ضرورة أن يكون الجميع على قلب رجل واحد في مواجهة التحديات ودعم مسيرة العمل الوطني.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الرئيس السيسي يمتلك رؤية متكاملة بشأن مستقبل الدولة المصرية، وأن هذه الرؤية تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، من أجل التعامل مع مختلف القضايا والملفات المطروحة.

وشدد على أهمية فتح الملفات المختلفة ومناقشة المشكلات والتحديات القائمة في شتى القطاعات، والعمل على إيجاد حلول عملية لها، بما يسهم في تحسين الأوضاع وتعزيز مسيرة التنمية، مؤكداً أن قوة الدولة تتحقق من خلال المشاركة والتعاون والعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل لمصر والمصريين.