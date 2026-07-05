أحمد موسى: افتتاح الأوكتاجون رسالة قوة.. وإسرائيل تتابع ظهور الرئيس السيسي والمنظومات الدفاعية باهتمام| بث مباشر

تحدث الإعلامي أحمد موسى عن أصداء افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية (الأوكتاجون) في العاصمة الجديدة، مؤكدًا أن الحدث حظي بمتابعة واسعة على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة من الجانب الإسرائيلي، الذي ركز على ظهور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالزي العسكري، معتبرًا أن هذا الظهور يحمل دلالات خاصة ونادر الحدوث.

الزي المدني أو العسكري

ووجّه موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، رسالة إلى إسرائيل، متسائلًا عن سبب اهتمامها بما إذا كان الرئيس يظهر بالزي المدني أو العسكري، مؤكدًا أن ذلك شأن مصري خالص لا يخص أي طرف خارجي.

استعراض منظومة الدفاع الجوي

وأشار إلى أن العرض العسكري شهد، للمرة الأولى، استعراض منظومة الدفاع الجوي الروسية المطورة "S-300"، لافتًا إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية وصفت ظهورها بأنه تطور قد يؤثر في موازين القوى بالمنطقة.

مواصفات المنظومة

وأضاف أن التقارير الإسرائيلية تناولت مواصفات المنظومة، موضحة أنها تزن أكثر من 20 طنًا، وكُشف عنها في روسيا عام 2016، وتمتلك قدرات على التشويش على أسراب الطائرات المسيّرة لمسافات تصل إلى 45 كيلومترًا، معتبرًا أن التركيز الإسرائيلي على هذه التفاصيل؛ يعكس اهتمامًا متزايدًا بالقدرات العسكرية المصرية.

كما أشاد موسى برؤية الرئيس السيسي في قراءة التطورات الإقليمية، مؤكدًا أن الأحداث الحالية تثبت صحة كثير من التقديرات التي طرحها سابقًا.

وشدد على أن ما تحقق من مشروعات في مجالات البنية التحتية، مثل الموانئ والأنفاق وشبكات السكك الحديدية، يصعب تكراره في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التنفيذ، مشيرًا إلى تضاعف أسعار المعدات والأسلحة والطائرات.

وأكد أن الإنفاق على القوات المسلحة يمثل أولوية؛ لضمان حماية الأمن القومي وتعزيز قدرات الردع.