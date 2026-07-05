أحمد موسى: إحنا أبطال وكتبنا التاريخ وواثقين إن منتخب مصر هيتأهل لدور الـ 8 بالمونديال

قال الإعلامي أحمد موسى: «إحنا أبطال وكتبنا التاريخ ونستعد لاستقبال منتخبنا حال خروجنا يوم التلات، ولكن لدينا ثقة إن منتخبنا هيتأهل».

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، «إحنا هنقابل بطل العالم عشان مانضغطش على منتخبنا أكتر من كده».

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: «عمرنا ما روحنا دور الـ 32 ولا دور الـ 16، وكانوا بيقولوا هنرجع على أول طيارة، وهنبقى حصالة المجموعة، ولحد إمبارح بيتكلموا ويشككوا».

وأردف: «خليكم مع منتخب مصر اللي بيدافعوا عن اسم بلدهم بعيدَا عن الأندية، وبالأمس نزل 30 مليون للشوارع، وده أكثر من اللي نزل في 30 يونيو، ده العاصمة الجديدة إمبارح كان فيها 50 ألف».

واختتم حديثه: «العاصمة الجديدة والشركة المتحدة عاملين شغل عبقري في العاصمة، وشوفنا مشهد عبقري يلف الدنيا كلها، وجايبين شاشة عملاقة تشوفها وأنت في المونوريل، وماحدش معاه منها الشاشة دي».