غفران وعمار شماع يشعلان حماس الجماهير بأغنية "شجع بقوة" دعماً لمنتخب مصر في كأس العالم

طرح كل من المطربة غفران والمطرب عمار شماع أحدث أعمالهما الغنائية بعنوان "شجع بقوة"، والتي جاءت لدعم منتخب مصر ومؤازرته خلال مشاركته في بطولة كأس العالم، في عمل يغلب عليه الطابع الوطني والحماسي، ويهدف إلى بث روح التفاؤل والانتماء بين الجماهير المصرية.

وتحمل الأغنية رسالة تشجيعية تؤكد أهمية الوقوف خلف المنتخب الوطني في مشواره المونديالي، حيث تمزج كلماتها بين الحماس والفخر والانتماء، مع إيقاع موسيقي سريع يواكب أجواء المنافسات الكروية، ويحفز الجماهير على مساندة "الفراعنة" في مختلف المباريات.



ويأمل صناع الأغنية أن تصبح واحدة من أبرز الأغنيات المرتبطة بالبطولة، وأن ترددها الجماهير المصرية في المدرجات وعلى منصات التواصل الاجتماعي، لتكون رسالة دعم معنوية للاعبي المنتخب خلال مشوارهم في كأس العالم.



أغنية "شجع بقوة" من كلمات محمد حسن معوض، وألحان بدر مصطفى، فيما تولى أحمد عبدالسلام مهمة التوزيع الموسيقي والميكس والماستر، ليخرج العمل بصورة موسيقية عصرية تتناسب مع أجواء الحماس الكروي.

وتأتى الأغنية بعد تأهل منتخب مصر لكرة القدم، لدور الـ 16 من بطولة كأس العالم المقامة حاليًا فى أمريكا وكندا والمكسيك.



ويأتي هذا العمل في إطار الأغنيات الوطنية التي تحرص على مواكبة الأحداث الرياضية الكبرى، تأكيدًا على الدور الذي تلعبه الموسيقى في تعزيز الروح الوطنية، ودعم المنتخبات المصرية في المحافل الدولية، وإشعال حماس الجماهير للوقوف خلف منتخب بلادها حتى اللحظة الأخيرة.