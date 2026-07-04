محمد صلاح في الصدارة.. هدافو منتخب مصر فى المونديال منذ المشاركة الأولى

حقق منتخب مصر تأهلًا تاريخيًا إلى دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وذلك بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

كان الوقت الأصلي والإضافي قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 بين المنتخبين، وسجل هدف منتخب مصر اللاعب إمام عاشور، فيما أحرز هدف أستراليا اللاعب محمد هاني بالخطأ في مرماه.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره الأرجنتين، في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم، يوم الثلاثاء المقبل.

تصدر محمد صلاح قائمة هدافي منتخب مصر في كأس العالم برصيد 3 أهداف عبر التاريخ.

هدافي منتخب مصر عبر التاريخ في كأس العالم:

محمد صلاح (3 أهداف): سجل هدفين في مونديال روسيا 2018 (ضد روسيا والسعودية)، وهدفاً في مونديال 2026 أمام نيوزيلندا.

عبد الرحمن فوزي (هدفان): أول من سجل لمصر في التاريخ، وأحرزهما في مونديال إيطاليا 1934 ضد المجر.

مجدي عبد الغني (هدف واحد): سجل من ركلة جزاء شهيرة في مونديال إيطاليا 1990 ضد هولندا.

إمام عاشور (هدفين): أحرزه في نسخة مونديال 2026.

مصطفى زيكو (هدف واحد): أحرزه في نسخة مونديال 2026.

محمود حسن تريزيجيه (هدف واحد): أحرزه في نسخة مونديال 2026

محمود صابر (هدف واحد): أحرزه في نسخة مونديال 2026.