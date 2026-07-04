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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خبر غير متوقع في منتخب مصر قبل مواجهة الأرجنتين

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تطورات حالة مدافع منتخب مصر محمد عبدالمنعم، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026.

منتخب مصر 

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هناك محاولات مكثفة لتجهيز محمد عبدالمنعم للحاق بالمباراة، مؤكدًا أن اللاعب يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

ويترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر الموقف النهائي للاعب خلال الساعات المقبلة، من أجل حسم إمكانية مشاركته في اللقاء، خاصة في ظل أهمية وجوده لدعم الخط الخلفي أمام المنتخب الأرجنتيني.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام الأرجنتين، وسط آمال كبيرة في مواصلة مشواره بالبطولة وتحقيق إنجاز جديد، بينما يبقى موقف عبدالمنعم مرهونًا بمدى اكتمال جاهزيته الطبية والبدنية قبل المباراة.

محمد عبد المنعم الاهلي منتخب مصر

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