كاتب أرجنتيني يهاجم منتخب التانجو قبل مواجهة مصر: لسنا أبطال العالم قبل 4 سنوات

وجّه الكاتب الأرجنتيني أنطونيو سيربا انتقادات حادة لأداء منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفريق الحالي لا يعكس الصورة التي ظهر بها خلال التتويج باللقب قبل أربع سنوات، وذلك عقب المعاناة الكبيرة أمام منتخب الرأس الأخضر في دور الـ32.

وفي مقال تحليلي نشره موقع "تي واي سي" الأرجنتيني، قال سيربا: "علينا أن نواجه الحقيقة، هذا المنتخب تغيّر بشكل جذري، وليس من الواضح كيف أو لماذا حدث ذلك".

مواجهة الرأس الأخضر كانت الأسوأ

وأضاف أن مواجهة الرأس الأخضر كانت الأسوأ للأرجنتين في النسخة الحالية من كأس العالم، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءً باهتًا، مع ندرة في الفرص الهجومية وافتقاد للحيوية داخل الملعب.

وأكد الكاتب أن اللاعب الوحيد الذي يحافظ على مستواه هو ليونيل ميسي، الذي نجح في إعادة تقديم نفسه بدور جديد داخل الفريق، وسجل هدفه السابع في البطولة، لكنه شدد على أن المنتخب لم يعد يلعب معه كما كان يفعل سابقًا، بل أصبح يلعب من أجله، وهو ما اعتبره أحد أبرز أسباب تراجع الأداء.

خط الوسط يفتقد الانسجام والفاعلية

وانتقد سيربا بشدة خط الوسط، معتبرًا أنه يفتقد الانسجام والفاعلية، وقال: "لا يوجد تماسك حقيقي، بل استحواذ هجين وغير مثمر، مع هوس بالسيطرة على الكرة دون الجرأة على تقديم حلول هجومية أكثر فعالية".

ووجه انتقادات مباشرة إلى أليكسيس ماك أليستر، موضحًا أنه يعتمد على تمريرات قصيرة وبطيئة وآمنة، دون أي مخاطرة أو صناعة للفارق.

لاوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز

ولم يسلم الثنائي الهجومي لاوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز من الانتقادات، إذ وصف لاوتارو بأنه يبدو وكأنه يفقد شخصيته مع قميص المنتخب، بينما رأى أن ألفاريز يعاني بدنيًا وذهنيًا ويحتاج إلى استعادة حالته الطبيعية.

وطالب سيربا المدير الفني ليونيل سكالوني بإجراء تعديلات جذرية في التشكيل، أبرزها إعادة لياندرو باريديس إلى مركز لاعب الارتكاز الدفاعي، على حساب ماك أليستر، مؤكدًا أن المنتخب لا يمكنه المنافسة دون لاعب محور حقيقي يمتلك القوة والشخصية في وسط الملعب.

الأداء الحالي لن يكون كافيًا

وحذر الكاتب من أن الأداء الحالي لن يكون كافيًا في الأدوار المقبلة، قائلاً: "إذا كان هذا المستوى بالكاد يكفي أمام منتخب يشارك في كأس العالم لأول مرة، فماذا سيحدث عندما نواجه منافسين أكثر قوة؟"، في إشارة إلى المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر في دور الـ16.

واختتم سيربا مقاله برسالة حملت مزيجًا من التحذير والتفاؤل، قائلاً: "لا يجب أن ننخدع بتحقيق أربعة انتصارات متتالية، فالاختبار الحقيقي أصبح على الأبواب، والطريق لا يزال طويلًا.. هيا يا أرجنتين، انطلقوا".