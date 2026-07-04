صداع الجبهة اليسرى .. حسام حسن يترقب موقف كريم حافظ قبل صدام الأرجنتين

دخل الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة حسام حسن في سباق مع الزمن لحسم ملف الجبهة اليسرى، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل، بعدما تعرض الثنائي أحمد فتوح وكريم حافظ لمشكلات بدنية أثارت القلق داخل معسكر الفراعنة.

وتلقى الجهاز الفني ضربة قوية بعدما تأكد غياب أحمد فتوح عقب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي أبعدته عن مواجهة أستراليا في دور الـ32.

إصابة فتوح بتمزق في العضلة الخلفية

وأكد محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة فتوح بتمزق في العضلة الخلفية، ما يعني استحالة لحاقه بمواجهة الأرجنتين، ليواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي.

في المقابل، أثار خروج كريم حافظ خلال مواجهة أستراليا في الدقيقة 80 مخاوف الجهاز الفني، بعدما اشتكى اللاعب من آلام عضلية وإجهاد، ليخضع لفحوصات طبية عقب المباراة لتحديد موقفه من اللقاء المقبل.

لاعب بيراميدز يعاني من إجهاد فقط

وكشفت الفحوصات الطبية أن لاعب بيراميدز يعاني من إجهاد فقط، دون وجود أي إصابة عضلية أو تمزق، وهو ما منح الجهاز الفني دفعة معنوية كبيرة قبل المباراة المرتقبة.

ومن المنتظر أن يخضع كريم حافظ لبرنامج استشفائي مكثف وجلسات علاج طبيعي خلال الساعات المقبلة، من أجل تجهيزه بصورة كاملة، وسط تأكيدات من الجهاز الطبي بأنه سيكون جاهزًا للمشاركة أمام الأرجنتين.

جاهزية كريم حافظ

ورغم المؤشرات الإيجابية بشأن جاهزية كريم حافظ، فإن حسام حسن يضع أكثر من سيناريو تحسبًا لأي تطورات، وفي مقدمتها الدفع بمحمود حسن تريزيجيه في مركز الظهير الأيسر حال تعرض اللاعب لأي انتكاسة أو عدم قدرته على خوض اللقاء.

تريزيجيه أحد الخيارات

ويُعد تريزيجيه أحد الخيارات التي يثق بها الجهاز الفني، نظرًا لقدرته على أداء الأدوار الدفاعية والهجومية، فضلًا عن امتلاكه خبرات كبيرة في المباريات الكبرى.

وكان منتخب مصر قد حجز مقعده في دور الـ16 بعد واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، عندما أطاح بمنتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب «AT&T Stadium» بمدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأمريكية، وأداره الحكم الأوروجوياني جوستافو تيخيرا.

وجاء تأهل الفراعنة بعد مشوار مميز في دور المجموعات، حيث احتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط، خلف منتخب بلجيكا بفارق الأهداف، بعدما حقق أول انتصار في تاريخ مشاركاته بكأس العالم بالفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، قبل التعادل مع بلجيكا وإيران.

ويأمل الجهاز الفني في استعادة أكبر عدد ممكن من عناصره الأساسية قبل المواجهة المرتقبة أمام بطل العالم، في ظل صعوبة المهمة التي تنتظر المنتخب المصري، والذي يسعى لمواصلة كتابة التاريخ والوصول إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى.