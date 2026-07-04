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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجاز منتخب مصر ينعش خزينة الزمالك.. تعرف على التفاصيل

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

حقق نادي الزمالك مكاسب مالية كبيرة بعد نجاح منتخب مصر في بلوغ دور الـ16من بطولة كأس العالم 2026 مستفيدا من مشاركة ثلاثة من لاعبيه ضمن قائمة الفراعنة في البطولة المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاء تأهل المنتخب المصري عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، ليضرب موعدا مع منتخب الأرجنتين في ثمن النهائي.

برنامج فيفا يدعم الأندية المشاركة

يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تطبيق برنامج مزايا الأندية خلال كأس العالم 2026، والذي يهدف إلى تعويض الأندية التي تسمح بانضمام لاعبيها إلى منتخباتهم الوطنية.

ويبلغ إجمالي قيمة البرنامج 250 مليون دولار فيما تحصل الأندية على 5 آلاف دولار عن كل لاعب عن كل يوم يقضيه مع منتخب بلاده، بداية من فترة الإعداد وحتى اليوم التالي لخروج المنتخب من البطولة.

ثلاثي الزمالك يضمن استمرار العوائد

ويمثل الزمالك في قائمة منتخب مصر كل من حسام عبد المجيد والمهدي سليمان وأحمد فتوح وهو ما يضمن استمرار حصول النادي على التعويضات المالية طوال فترة بقاء الفراعنة في منافسات كأس العالم.

ولا يشارك أي لاعب أجنبي من الزمالك مع منتخب آخر في النسخة الحالية، لتقتصر مكاسب النادي على لاعبيه الثلاثة مع المنتخب المصري.

570 ألف دولار حتى الآن

ضمن الزمالك الحصول على نحو 570 ألف دولار حتى الآن بعد استمرار منتخب مصر في البطولة وتأهله إلى دور الـ16، في رقم يعكس العائد المالي الكبير الذي يوفره برنامج فيفا للأندية المشاركة.

وتظل قيمة المكافآت قابلة للزيادة إذ ترتبط بعدد الأيام التي يقضيها اللاعبون مع منتخباتهم، ما يعني أن استمرار المنتخب المصري في البطولة سيرفع من إجمالي المبلغ المستحق للنادي.

مواجهة الأرجنتين تفتح باب مكاسب جديدة

يستعد منتخب مصر لخوض اختبار صعب أمام الأرجنتين في دور الـ16 مساء الثلاثاء المقبل في مباراة يسعى خلالها الفراعنة إلى مواصلة مشوارهم التاريخي في كأس العالم.

وفي حال نجاح المنتخب المصري في التأهل إلى الدور ربع النهائي، سيواصل الزمالك الاستفادة ماليا من برنامج فيفا مع استمرار لاعبيه في البطولة، ليجمع النادي بين المكاسب الرياضية والاقتصادية من المشاركة التاريخية للفراعنة في المونديال.

كأس العالم 2026 أستراليا ثلاثي الزمالك حسام عبد المجيد المهدي سليمان أحمد فتوح الزمالك

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