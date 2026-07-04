خالد الغندور يحتفي بإنجاز منتخب مصر التاريخي

احتفى الإعلامي خالد الغندور بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، مؤكدًا أن هذا الإنجاز سيظل محفورًا في ذاكرة الجماهير المصرية، خاصة أنه تحقق يوم 3 يوليو، الذي وصفه بأنه يحمل مكانة خاصة في وجدان المصريين.

منتخب مصر

ووجّه الغندور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسائل شكر إلى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، والجهازين الإداري والطبي، واللاعبين، وفي مقدمتهم محمد صلاح، مشيدًا بما قدمه الجميع من جهد وإصرار حتى تحقق الإنجاز التاريخي.

كما أشاد بالدعم الجماهيري الكبير، سواء من الجماهير المصرية في الولايات المتحدة التي ساندت المنتخب من المدرجات، أو الجماهير العربية، وخاصة الفلسطينية، مثمنًا إهداء حسام حسن الفوز لمصر وفلسطين ورفعه علم فلسطين عقب المباراة.

واختتم الغندور رسالته بالتأكيد على أن كرة القدم نجحت في توحيد المصريين وإسعادهم، معتبرًا أن الفرحة التي عمت الشوارع والمنازل والمقاهي جسدت قيمة الانتماء للوطن، قبل أن يختتم منشوره بقصيدة شعرية احتفالًا بمنتخب مصر والإنجاز التاريخي الذي حققه في كأس العالم.