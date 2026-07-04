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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فحوصات طبية تحسم موقف كريم حافظ من مواجهة الأرجنتين

كريم حافظ
كريم حافظ
باسنتي ناجي

يخضع اللاعب كريم حافظ، ظهير أيسر منتخب مصر، لفحوصات طبية وأشعة اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب، من أجل تحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة أستراليا في كأس العالم 2026، وحسم موقفه من المشاركة أمام الأرجنتين. 

منتخب مصر 

وكان الإعلامي أحمد حسن قد كشف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن كريم حافظ سيخضع لفحوصات طبية اليوم لتحديد حجم الإصابة وموقفه من مباراة الأرجنتين.

وتشير التقارير إلى أن اللاعب تعرض لشد خفيف في العضلة الخلفية خلال لقاء أستراليا، ما دفع الجهاز الفني لاستبداله حفاظًا على سلامته، على أن تحدد نتائج الأشعة مدة غيابه وإمكانية لحاقه بالمواجهة المرتقبة. 

كريم حافظ الاهلي الزمالك منتخب مصر

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