راشفورد يؤجل حسم مستقبله.. وإنجلترا تستعد لاختبار أزتيكا الصعب أمام المكسيك

يستعد المنتخب الإنجليزي بقيادة ماركوس راشفورد لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره المكسيكي، في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء مرتقب يحتضنه ملعب "أزتيكا" التاريخي صباح الإثنين، وسط أجواء جماهيرية يتوقع أن تكون مشتعلة في العاصمة المكسيكية.

وتنتظر "الأسود الثلاثة" مهمة معقدة، ليس فقط بسبب قوة المنتخب المكسيكي، وإنما أيضًا بسبب أفضلية أصحاب الأرض، الذين سيحظون بدعم جماهيري كبير على أحد أشهر ملاعب كرة القدم في العالم، رغم أن المنتخب الإنجليزي يدخل المواجهة وهو مرشح لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ملعب أزتيكا يحمل ذكريات مؤلمة للكرة الإنجليزية

وأشارت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية إلى أن ملعب أزتيكا يحمل ذكريات مؤلمة للكرة الإنجليزية، بعدما شهد في ربع نهائي كأس العالم 1986 الهدفين التاريخيين للأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا في شباك إنجلترا، أحدهما الشهير بـ"يد الله"، وهو ما يجعل المنتخب الإنجليزي يتطلع هذه المرة إلى كتابة صفحة جديدة تمحو تلك الذكرى القاسية.

موقف ماركوس راشفورد من المشاركة

ولا يزال موقف ماركوس راشفورد من المشاركة أساسيًا في المباراة محل نقاش، بعدما بدأ أول مباراتين للمنتخب في البطولة من على مقاعد البدلاء، قبل أن ينجح في استعادة مكانه داخل التشكيل الأساسي على حساب أنتوني جوردون.

ويأتي ذلك في وقت انتقل فيه جوردون من نيوكاسل يونايتد إلى برشلونة مقابل 70 مليون يورو قبل انطلاق كأس العالم، على أن يبدأ مشواره مع النادي الكتالوني عقب انتهاء البطولة.

فرص انتقال راشفورد إلى برشلونة

في المقابل، تبدو فرص انتقال راشفورد إلى برشلونة أكثر تعقيدًا، بعدما رفض النادي الإسباني المطالب المالية التي حددها مانشستر يونايتد للتخلي عن اللاعب، إلى جانب تدعيم الفريق الكتالوني للمركز نفسه بالتعاقد مع جوردون.

وتشير التقارير إلى أن راشفورد سيعود إلى مانشستر يونايتد عقب نهاية مشوار المنتخب الإنجليزي في كأس العالم، خاصة أنه لا يزال يرتبط بعقد مع النادي يمتد حتى صيف عام 2028.

تأجيل التفكير في مستقبله

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في معسكر المنتخب الإنجليزي، أكد راشفورد أنه قرر تأجيل التفكير في مستقبله بالكامل إلى ما بعد نهاية البطولة، من أجل الحفاظ على تركيزه مع المنتخب.

وقال راشفورد: "كنت واضحًا جدًا مع جميع الأطراف المعنية قبل كأس العالم. أردت حسم الأمر مسبقًا، وإن لم يحدث ذلك، فلن أتعامل معه إلا بعد انتهاء البطولة".

وأضاف: "أتعامل مع الأمور يومًا بيوم، وأريد أن أكون حاضرًا بالكامل في هذه المرحلة".

واختتم المهاجم الإنجليزي تصريحاته قائلًا: "نحن نقاتل من أجل هدف كبير للغاية، ولا أملك الطاقة لتشتيت تركيزي بأي أمور أخرى خارج الملعب".