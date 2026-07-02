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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجلترا تستعد بكل الاحتياطات قبل مواجهة المكسيك

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا
رباب الهواري

اتخذ منتخب إنجلترا سلسلة من الإجراءات الاحترازية قبل مباراته المرتقبة أمام منتخب المكسيك في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026، بهدف توفير أفضل الظروف للاعبين والحفاظ على تركيزهم الكامل قبل المواجهة الحاسمة.

حرص الجهاز الفني والإداري للمنتخب الإنجليزي على وضع خطة تضمن حصول اللاعبين على قسط كافٍ من الراحة، وذلك بعد الأحداث التي صاحبت إقامة منتخب الإكوادور قبل مواجهته للمكسيك، عندما تجمع عدد كبير من المشجعين خارج مقر إقامة البعثة، وأحدثوا ضوضاء استمرت لساعات، في محاولة للتأثير على استعدادات المنافس.

وأثارت تلك الواقعة استياء الاتحاد الإكوادوري، الذي تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، مطالبًا بالتحقيق في الأحداث التي أثرت على راحة لاعبيه قبل المباراة.

ولتجنب تكرار السيناريو نفسه، قرر منتخب إنجلترا عدم الإعلان عن موقع الفندق الذي ستقيم فيه البعثة، مع فرض إجراءات مشددة للحفاظ على سرية مكان الإقامة. ورغم ذلك، تسود مخاوف داخل المعسكر من احتمال تسريب الموقع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يعرض الفريق للموقف ذاته.

وسائل إضافية لضمان النوم

كما وضع الجهاز الطبي عدة حلول لمساعدة اللاعبين على النوم بهدوء، من بينها استخدام وسائل طبيعية تساعد على الاسترخاء، إلى جانب توفير سدادات للأذن وأربطة مخصصة لحجب الضوء، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للنوم واستعادة النشاط قبل اللقاء.

ولا تقتصر صعوبة المباراة على الأجواء الجماهيرية فقط، إذ سيخوض المنتخب الإنجليزي اللقاء على ارتفاع يبلغ نحو 2240 مترًا فوق سطح البحر، وهو ما يؤدي إلى انخفاض نسبة الأكسجين مقارنة بالمناطق المنخفضة، الأمر الذي قد يؤثر على المجهود البدني للاعبين ويجعل المباراة أكثر صعوبة، خاصة مع ارتفاع نسق المنافسة في الأدوار الإقصائية من البطولة

منتخب انجلترا المكسيك كأس العالم اخبار الرياضة

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