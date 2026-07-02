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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل منتخب النمسا ضد إسبانيا في كأس العالم 2026

منتخب النمسا
منتخب النمسا
حمزة شعيب

يستضيف ملعب لوس أنجلوس، مساء اليوم الخميس، مواجهة قوية تجمع بين المنتخب الإسباني ونظيره النمساوي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحمل طابعًا حاسمًا لمواصلة المشوار نحو الأدوار المتقدمة.

تشكيل النمسا أمام اسبانيا

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب النمسا تشكيل الفريق الذي سيخوض اللقاء، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألكسندر شلاجر.
خط الدفاع: ستيفان بوش، لينهارت، دافيد ألابا، مويني.
خط الوسط: سايفالد، شلاجر، لايمر، شميد، سابيتزر.
خط الهجوم: ماركو أرناؤوتوفيتش.

ويُعد المنتخب الإسباني أحد أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم 2026، رغم المفاجآت التي شهدتها البطولة بخروج منتخبات كبرى مثل ألمانيا وهولندا من دور الـ32.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قنوات beIN Sports Max 1 وbeIN Sports Max 3.

وكان المنتخب الإسباني قد تأهل إلى هذا الدور بعدما تصدر مجموعته التي ضمت السعودية والرأس الأخضر وأوروجواي، برصيد 7 نقاط.

في المقابل، صعد منتخب النمسا إلى دور الـ32 بعدما حل وصيفًا في مجموعته التي ضمت الأرجنتين والجزائر والأردن، برصيد 4 نقاط، ليضرب موعدًا مع "لاروخا" في مواجهة قوية على بطاقة العبور إلى دور الـ16.

لوس أنجلوس المنتخب الإسباني كأس العالم 2026

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