يامال يقود هجوم إسبانيا أمام النمسا في دور الـ32 من مونديال 2026

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة النمسا، مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويعوّل المنتخب الإسباني على مجموعة من أبرز نجومه، يتقدمهم الشاب لامين يامال، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16، ومواصلة مشواره في البطولة نحو المنافسة على اللقب.

تشكيل إسبانيا امام النمسا في كأس العالم

وجاء تشكيل إسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو، باو كوبارسي، إيمريك لابورت، مارك كوكوريا.

خط الوسط: رودري، داني أولمو، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، أليكس باينا، ميكيل أويارزابال.

وينتظر الفائز من مواجهة إسبانيا والنمسا، المتأهل من لقاء البرتغال وكرواتيا في دور الـ16 من البطولة، في مواجهة مرتقبة من العيار الثقيل.

ويدخل المنتخب الإسباني المباراة بطموح إنهاء سلسلة نتائجه السلبية في الأدوار الإقصائية بكأس العالم، حيث لم يحقق أي انتصار في هذه المرحلة منذ تتويجه بلقب مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، عندما فاز بالنهائي على هولندا بهدف أندريس إنييستا.

ومنذ ذلك التتويج، ودعت إسبانيا بطولات 2014 من دور المجموعات، ثم خرجت من دور الـ16 في نسختي 2018 و2022، بركلات الترجيح أمام روسيا والمغرب على الترتيب.

وكان المنتخب الإسباني قد تأهل إلى دور الـ32 بعدما تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل، ليؤكد جاهزيته لمواصلة مشواره في النسخة الحالية من المونديال.