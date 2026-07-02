صدمة في صفقة تريزيجيه.. منع قيد يربك الرياض السعودي والأهلي يعيد حساباته

شهدت صفقة انتقال الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه تطورات مفاجئة خلال الساعات الأخيرة، بعد تعثر انتقاله إلى نادي الرياض السعودي بسبب قرار يمنع النادي من قيد أي صفقات جديدة في الفترة الحالية، ما أدى إلى فشل إتمام الصفقة بشكل نهائي حتى الآن.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن إدارة نادي الرياض كانت قد دخلت في مفاوضات متقدمة لضم تريزيجيه خلال فترة الانتقالات، قبل أن تصطدم بعقبة إيقاف القيد، وهو ما أنهى المفاوضات بشكل مؤقت على الأقل.

في المقابل، يدرس النادي الأهلي مستقبل اللاعب ضمن خطة إعادة هيكلة قائمة الفريق، في ظل توجه الإدارة نحو تخفيف الأعباء المالية والتخلص من الرواتب المرتفعة، والتي يأتي ضمنها عدد من اللاعبين البارزين.

وبحسب نفس المصادر، فإن الأهلي لا يمانع رحيل تريزيجيه في حال وصول عرض مناسب من نادٍ سعودي آخر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل رغبة النادي في إعادة التوازن المالي داخل الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وتبقى مستقبلات الصفقة مفتوحة، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من عروض أو تحركات جديدة في ملف اللاعب.